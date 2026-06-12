Operativo Cutral Co: lo recordarán con una muestra fotográfica, libros y música

El Operativo Cutral Co será recordado con una muestra fotográfica y la presentación de un libro. (Foto: archivo gentileza)

La Casa de la Historia cutralquense será el centro de las propuestas para recordar los 50 años del Operativo Cutral Co, con una muestra fotográfica y la presentación de un libro de poemas. Será este sábado desde las 18 en el edificio frente a la Ruta 22, (la exestación del ferrocarril) y se espera que tres autores locales que compartieron sus escritos participen de la actividad.

A la proyección del documental Subzona 5.2 en Neuquén, la colocación de la baldosa que homenajea a Jorge Asenjo en Cinco Saltos, este sábado se presentará la muestra Imagen y Memoria, retratos para no olvidar, que fue realizada por el colectivo fotográfico Son Miradas. Se podrán observar los rostros de cinco de los seis hijos de desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul y una reseña de sus padres desaparecidos.

En el mismo recinto se presentará el libro 50 años por 60 Poetas, que es un compilado del escritor Gerardo Burton, quien estará junto a los autores locales que ofrecieron sus escritos para el libro.

Son Carlos Blasco, Vilma Barerx y Miguel Sabatini. Los organizadores formalizaron las invitaciones a las autoridades locales, agrupaciones y movimientos locales junto al público en general.

La grilla continuará el domingo, a las 18 porque se cerrará el taller de formación, con el coro Amulén que presentará algunos temas y continuará la exposición de la muestra fotográfica.

Para el martes 16 y hasta el jueves 18, la exposición fotográfica con los testimonios y relatos en la casa de la Historia se espera la visita de estudiantes de las escuelas secundarias, quienes contarán con el transporte hacia el lugar.

El viernes 18 se hará el cierre de la semana con panel, artistas, músicos, agrupación de danzas folklóricas, en la seccional de ATEN, desde las 18. Se estima que el cierre será cercano a las 21.

Todas las actividades fueron informadas en una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del gremio docente neuquino, seccional Cutral Co.