Murió la princesa Bha de Tailandia tras pasar más de tres años en coma

La Casa Real de Tailandia confirmó este sábado la muerte de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conocida popularmente como princesa Bha, quien permanecía en coma desde diciembre de 2022 a raíz de una grave complicación de salud. Tenía 47 años.

La princesa era la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn y una de las figuras más influyentes de la monarquía tailandesa. Su fallecimiento fue anunciado mediante un comunicado oficial, en el que se informó que murió de manera pacífica tras un prolongado deterioro de su estado de salud.

Bha había sido internada de urgencia a fines de 2022 luego de sufrir una repentina descompensación. Según informó la Casa Real, una severa infección abdominal derivó en complicaciones multisistémicas que afectaron progresivamente distintos órganos vitales.

Durante los últimos tres años y medio permaneció bajo cuidados médicos intensivos y requirió tratamientos de alta complejidad. En los meses más recientes, su estado se había agravado y dependía de asistencia mecánica para el funcionamiento de los pulmones y los riñones.

Una destacada trayectoria académica y diplomática

Nacida el 7 de diciembre de 1978, Bajrakitiyabha era la única hija del primer matrimonio del actual monarca con Soamsawali.

Además de sus funciones dentro de la realeza, desarrolló una sólida carrera académica y profesional. Estudió Derecho y obtuvo su título en la Universidad de Cornell, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera impulsó iniciativas vinculadas a la reforma penitenciaria, la reinserción social y la defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Entre 2012 y 2014 se desempeñó como embajadora de Tailandia en Austria y trabajó estrechamente con organismos internacionales, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Su muerte representa una pérdida significativa para la familia real tailandesa y para distintos organismos internacionales con los que colaboró durante años en proyectos vinculados a los derechos humanos y la justicia social.