Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el Río Negro cerca de la Isla Jordán de Cipolletti

Un impactante hallazgo reactivó los operativos de investigación en la región del Alto Valle. La Policía de Río Negro encontró el cuerpo de un hombre en las aguas del río Negro, en una zona limítrofe ubicada en las cercanías de la Isla Jordán de Cipolletti y la Península Hiroki, que da hacia la ciudad de Neuquén.

A pesar de la proximidad geográfica con la vecina provincia, la investigación penal quedó formalmente a cargo de la Justicia de Río Negro. En el lugar del hallazgo y según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO el Ministerio Público Fiscal coordinó tareas urgentes junto con el Gabinete de Criminalística y las fuerzas policiales para recolectar indicios en el sector costero.

Debido a que los restos se encontraban en un avanzado estado de descomposición, el cadáver fue trasladado de inmediato a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá determinar la causa de muerte y avanzar en su identificación.

La principal hipótesis de los investigadores

La línea de investigación más fuerte que manejan las autoridades vincula el hallazgo con un hecho delictivo ocurrido el mes pasado. Los pesquisas intentan determinar si el cuerpo pertenece a un hombre que permanece desaparecido desde el 20 de mayo, tras arrojarse a las frías aguas del río en el sector del Parque del Este mientras escapaba de un presunto intento de robo.

Según los reportes policiales de aquella fecha, el individuo habría sido sorprendido por el propietario de un vehículo en el preciso momento en que intentaba sustraer diversos elementos de su interior. Al verse descubierto, el sospechoso emprendió una rápida fuga a pie que culminó cuando decidió lanzarse al curso de agua para evitar ser atrapado y detenido. A partir de ese día, Prefectura Naval y las fuerzas provinciales desplegaron intensos operativos de rastrillaje que, hasta el momento, no habían arrojado resultados positivos.

Cotejo con otros paraderos vigentes

Si bien la teoría del presunto ladrón es la prioridad de los peritos, el Ministerio Público Fiscal no descarta otras posibilidades. El hallazgo reavivó los expedientes de otras personas que se encuentran desaparecidas en la región del Comahue.

Por este motivo, las autoridades rionegrinas trabajarán en el cotejo de datos y muestras de ADN con distintos casos de búsqueda de paradero activos en la zona, incluyendo una causa que cuenta con la intervención directa de la Justicia de la provincia de Neuquén.