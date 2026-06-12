Fundación YPF y Río Negro impulsan una agenda común para fortalecer la educación y el desarrollo sostenible

La Fundación YPF y el Gobierno de Río Negro firmaron una serie de acuerdos de cooperación destinados a fortalecer la educación técnica, promover el desarrollo sostenible y acompañar el crecimiento de las localidades vinculadas a los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en la provincia.

La iniciativa fue presentada durante un acto encabezado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la Fundación YPF y de ONU Hábitat.

Uno de los principales ejes de trabajo estará centrado en el acompañamiento a los municipios de Sierra Grande y San Antonio Oeste mediante la implementación del Foro de Incubación y Desarrollo de Capacidades para Fondos Urbanos Sostenibles (FIDUS), desarrollado junto a ONU Hábitat. El programa busca fortalecer las capacidades de gestión local frente a los desafíos que plantean los proyectos energéticos estratégicos que YPF impulsa en la provincia, como VMOS y Argentina LNG.

La propuesta contempla asistencia técnica para la planificación y financiamiento de proyectos vinculados a vivienda, desarrollo urbano y espacios públicos sostenibles.

En el ámbito educativo, la Fundación YPF entregará 62 kits educativos V4LE a escuelas primarias y secundarias de Río Negro. Se trata de maquetas interactivas que permiten conocer de manera didáctica el funcionamiento de la industria energética, desde la perforación de un pozo hasta la llegada de la energía a los hogares. Además, los docentes recibirán capacitaciones específicas para trabajar con este material en las aulas.

También se desarrollarán actividades como el espectáculo educativo “Vos y la Energía” y la Sala de Escape de Energía, propuestas orientadas a acercar contenidos relacionados con el sector energético a estudiantes de distintos niveles.

Otro de los acuerdos contempla prácticas profesionalizantes para alumnos de escuelas técnicas en la especialidad “Química aplicada a la perforación y terminación de pozos de petróleo y gas”, además de la puesta en marcha de clubes digitales de energía.

La agenda educativa se completa con capacitaciones para docentes rionegrinos, cursos de formación técnica en automatización, robótica, instrumentación industrial, instalaciones eléctricas y energías renovables, así como propuestas de formación digital en Data Analytics y Project Management con Inteligencia Artificial. Además, el Aula Móvil de Energía Argentina recorrerá distintas localidades de la provincia para acercar contenidos tecnológicos y energéticos a estudiantes y comunidades.

Con estas iniciativas, la Fundación YPF y el Gobierno de Río Negro buscan fortalecer la formación de recursos humanos, acompañar el crecimiento de las comunidades vinculadas al desarrollo energético y promover un modelo de crecimiento sostenible para la provincia.