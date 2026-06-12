Tragedia en Roca: murió un motociclista de 27 años tras chocar con una camioneta

Un trágico siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en General Roca dejó como saldo la muerte de un joven motociclista de 27 años. El hecho se registró alrededor de las 18 en la intersección de calle Félix Heredia, entre Tucumán y las vías del ferrocarril.

Según informaron fuentes policiales, por causas que son materia de investigación colisionaron una motocicleta y una camioneta Toyota Hilux. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió gravísimas lesiones.

Al arribar al lugar, personal de emergencias constató que la víctima se encontraba en paro cardiorrespiratorio. De inmediato fue trasladada al Hospital Francisco López Lima, donde se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el trayecto y al ingreso al centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Fuentes policiales y testimonios recabados en el lugar señalaron que el joven tenía 27 años.

Tras el hecho, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del choque.

Además, se ordenó el secuestro de ambos vehículos con fines periciales y trabajó en el lugar personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las tareas de relevamiento para reconstruir la mecánica del siniestro.