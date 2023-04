Tristeza en el Rally Mundial por la muerte del piloto Craig Breen en un accidente

El piloto irlandés Craig Breen, del equipo Hyundai, falleció hoy en un accidente durante una prueba de reconocimiento de la próxima carrera del Mundial WRC, el Rally de Croacia, según anunciaron desde su escudería en un comunicado.

Breen, de 33 años, había logrado el segundo puesto en el Rally de Suecia, la segunda carrera de la temporada, en febrero pasado, y ocupaba el sexto lugar de la clasificación en la antesala de la cuarta prueba de 13 carreras.

«Con profunda tristeza Hyundai Motorsport confirma que el piloto Craig Breen perdió la vida hoy en un accidente durante un reconocmiento para el Rally de Croacia», comunicó Hyundai en el texto oficial.

«El copiloto James Fulton salió indemne de este accidente sufrido justo después del mediodía», precisó el equipo de Corea del Sur, que no hará «más comentarios por el momento».

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw