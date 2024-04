Científicos de Río Negro y Neuquén sobre la Ley Bases: «Nos entrega atados de pies y manos»

“La aprobación de la Ley Bases tiene como gran objetivo abrir las puertas para que el actual ministro de Economía tome más deuda en el exterior, como ya lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde la ciencia le pedimos a todas y todos los argentinos que no compren más espejitos de colores, 500 años han sido suficientes”.

Con estas palabras, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Bariloche, Damián Dellavale; dio su punto de vista sobre el proyecto de ley del oficialismo nacional que se debate desde hoy en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

El científico rionegrino es parte del Departamento de Física Médica del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) del Centro Atómico Bariloche e integrante del grupo “Elijo Crecer”. Hace apenas cinco meses regresó al país desde el exterior donde llevó adelante un trabajo para el avance de los tratamientos de pacientes con epilepsia.

“Me pasé casi tres años trabajando, casi no me tomé vacaciones para poder publicar un trabajo (internacional) sobre epilepsia. Terminé súper cansado, re contento. Volví a Argentina para transferir todas esas herramientas al hospital con el que colaboró y todo ese esfuerzo fue solamente para escuchar a Javier Milei diciendo que la ciencia no sirve para nada”, lanzó Dellavale.

A partir del análisis del texto de la nueva versión de la norma, el barilochense dijo que para él queda claro que los objetivos de la administración Nacional de turno tienen que ver con “la destrucción de organismos esenciales del Estado sin beneficios para los argentinos”, expresó.

“Sentimos impotencia frente a las mentiras del Gobierno Nacional”, admitió y dijo que jamás tuvo dinero para pagar una universidad privada.

“La universidad pública me ha salvado la vida y dedico mi vida a hacer ciencia. (…) Tener un presidente que bastardee de la manera que lo hace a los sistemas científicos de educación es realmente algo que me atraviesa en lo más íntimo de mi ser”. Damián Dellavale, investigador científico Conicet y Centro Atómico Bariloche (CAB)

Joaquín Perren, director del Centro Científico y Tecnológico Patagonia Confluencia de Conicet, manifestó su profunda preocupación esta tarde mientras en el recinto se debate el proyecto. «Al igual que en enero, volvemos a estar preocupados con el articulado que propone la Ley Bases», dijo.

«La actual redacción del artículo 3, aunque impide la disolución del Conicet y otros organismos de Ciencia y Tecnología, da amplias facultades al Poder Ejecutivo Nacional para fusionar, transformar y reorganizar estos organismos. En la práctica, nos entrega atados de pies y manos a la posible destrucción», aseguró el investigador de las Ciencias Sociales, desde Vista Alegre.

Joaquín Perren, investigador Conicet Neuquén.

Perrén dijo que están tratando de mantener conversaciones con todos los bloques para que en el debate, que es por capítulos y no por artículos, se modifique el artículo 3 y se dé a los organismos de ciencia y tecnología, una protección similar a la que se le otorga a las universidades nacionales.

«Como siempre decimos, Conicet es la institución científica más prestigiosa de América Latina y una de las veinte más reputadas a nivel internacional. Es parte de la solución y es todo menos un problema» Joaquín Perren, director del Centro Científico y Tecnológico Patagonia Confluencia Conicet

Natalia Guiñazú, investigadora de Conicet de Neuquén y docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) sumó su voz al debate. “El panorama que le espera a Conicet podría no ser muy auspicioso”, adelantó con cautela.

Lo aseguró, teniendo en cuenta la «política de reducción de la planta administrativa» que hubo a principios del año con despidos en todo el país, con el cambio en la duración de los contratos de la planta administrativa (que pasó a ser de anual a trimestral), el «congelamiento en las designaciones del personal de apoyo y la reducción en el número de becas», detalló.

“Para muchos investigadores, la exención al impuesto a las ganancias de la 4° categoría, nos permite aminorar el impacto del aumento continuo de los bienes y servicios que estamos sufriendo todos los trabajadores”, aseguró.

“Como mujer me afecta la pérdida de posibilidades para aquellas mujeres que sólo pueden optar a una jubilación gracias a la moratoria previsional, cuando sabemos la informalidad, lo poco remunerado y reconocido que está el trabajo de muchísimas de nosotras”. Natalia Guiñazú, investigadora Conicet Neuquén y docente de la Universidad del Comahue.

Firmas desde Río Negro por el rechazo de la Ley Bases

Los trabajadores que integran el grupo “Elijo Crecer” del nodo Bariloche enviaron una solicitada con más de 1.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos de Río Negro instando a los diputados nacionales a que estén a la altura del juramento que realizaron a la patria y rechacen la Ley de Bases.

“Nuestro reclamo no es partidario, todo lo contrario, los rionegrinos que firmaron esa solicitada son apolíticos o afines a muy distintos sectores del espectro político, pero nos une un mismo objetivo: la presencia del Estado en los sistemas científico-técnicos, de educación, salud y cultura es indispensable para construir un futuro próspero”, explicó el investigador Damián Dellavale, desde Bariloche.

El 6 de abril habían realizado un Festival de Ciencia en el que mostraron a la sociedad la importancia de las investigaciones realizadas en la localidad y en todo el país. Muchos de esos trabajos hoy se utilizan o aplican para la salud de la población.

Rechazos al artículo 3 de la Ley Bases en todo el país

La polémica sobre el artículo 3 de la nueva ley, que impacta en la actividad científica, desató que personalidades y distintos colectivos de la ciencia nacional se pronuncian en rechazo y denunciaron atropellos por parte del Ejecutivo Nacional.

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología aseguraron que se pone en riesgo a todo el sistema de Ciencia y Tecnología porque “habilita a modificar la estructura organizativa, transferir a otros ámbitos y/o reestructurar a los organismos públicos, entre ellos Conicet”, explicaron.

Andrea Gamarnik, investigadora de esa institución en la que se reportaron ya más de 130 despidos a nivel nacional, pidió a los diputados que voten negativo al proyecto. Aseguró que: “El artículo 3 de la nueva Ley Bases es la destrucción de la ciencia argentina. Cede potestad al poder ejecutivo para reorganizar/reestructurar todos los organismos de ciencia y tecnología. Solo ‘prohíbe la disolución’ del Conicet, pero habilita poder vaciarlo”.

El antecedente es la carta al presidente Javier Milei de un grupo de premios Nobel de todo el mundo para que detenga el proceso de “destrucción del sistema científico” argentino.

El vaciamiento del Conicet

El organismo nacional que está entre los 20 mejores del mundo, hoy atraviesa un proceso de 139 despidos de personal administrativo en todo el país en tan solo unos meses y una reducción de más del 50% de la cantidad de becas doctorales.

Hasta ahora, 850 investigadores que ganaron el concurso el año pasado para ingresar a la carrera del Investigador, todavía no logran el alta.

Qué dice el Artículo 3 de la Ley Bases

ARTICULO 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° la Ley N° 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente:

a) la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y

b) la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).