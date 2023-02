Urcera estableció un nuevo récord en el TC en Viedma

Manu Urcera tuvo que largar último la final del TC en Viedma después de ser excluido en la serie y avanzó 39 lugares para terminar 14, estableciendo un nuevo récord en la categoría. Gentileza.

Una de las notas destacadas del esperado comienzo del TC el pasado domingo en el autódromo de Viedma fue el trabajo que cumplió José M. Urcera en la final, donde largó último y avanzó 39 lugares para terminar 14, asumiendo “muchos riesgos en un circuito complicado para los sobrepasos” y estableciendo un nuevo récord para la categoría.

La tarea de Urcera, quien terminó tercero en la segunda de las series, pero fue excluido debido a un toque con Martín Vázquez y tuvo que largar último la final, desde donde inicio una historica remontada, la más importante de los últimos tiempos en la categoría.

El récord de superación estaba en vigencia desde 2009, cuando Jonatan Castellano largó desde boxes y ganó 35 lugares en una final de ese certamen, aunque en esta oportunidad Manu Urcera con el Torino del Maquin Parts Racing avanzó 39 en una notable tarea.

Urcera, quien se alista para encarar un nuevo certamen de la Clase 3 del Turismo Nacional, comentó que “quedé con bronca después de la sanción que tuve en la serie. No fue una maniobra antideportiva, se da seguido, pero no me quedó otra que acatar la decisión”.

Aseguró que “en la final el auto funcionó muy bien, lo fuimos evolucionando con el equipo a medida que fue avanzando la actividad. Está claro que asumí muchos riesgos para poder avanzar, pero no quedaba otra largando tan atrás”.

Manu reconoció que “esperaba andar bien en la final, pero nunca avanzar tanto porque el circuito de Viedma no es sencillo para los sobrepasos, pero me sentí bárbaro con el auto y pude recuperar, lo disfruté mucho”.

Agregó que “en la suma entre el buen andar del auto y lo que arriesgué, por momentos me acordé de cuando participaba en el motocross por las maniobras, y pude avanzar para lograr este récord de lugares ganados, un dato más al final de mi campaña deportiva”.

Urcera no se conformó con lo que logró en Viedma y empezó a planificar la segunda fecha, que se disputará el 5 de marzo en el autódromo de Centenario. “Hay que seguir trabajando en el auto para estar más competitivo. En el comienzo nos faltó un poco para pelear por la victoria”.

El campeón Urcera terminó con el récord de avance en una final del TC que hace 14 años estuvo en poder de Jonatan Castellano. Gentileza.

Acerca de su próxima participación en la primera fecha de la Clase 3 del TN, el domingo en el autódromo de Alta Gracia en su estreno en el equipo de Iván Saturni, destacó que “será todo nuevo, pero esperamos funcionar bien y poder ser protagonistas”.