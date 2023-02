Urcera postergó su regreso al TC Pick Up porque no terminaron la camioneta

Manu Urcera confirmó que el equipo no terminó de armar su camioneta y estará ausente en la primera fecha del TC Pick Up. Gentileza.

José M. Urcera tendrá que esperar para volver a participar del TC Pick Up, porque el Maquin Parts Racing a pesar de un gran esfuerzo no alcanzó a terminar la camioneta para estar el domingo en la primera fecha del certamen en el autódromo de La Plata, junto al TC Mouras, TC Pista Mouras, Fórmula 3 Metropolitana y Turismo 4000 Argentino.

Urcera figuraba en la lista de 33 pilotos que estaban confirmados para el esperado estreno del certamen, pero a través de un comunicado anunció que tendrá que postergar su regreso a la categoría de las camionetas.

“A pesar que se hizo todo el esfuerzo posible, quiero anunciar que no vamos a participar de la primera fecha del TC Pick Up. Todavía el armado de la camioneta no está terminado. El equipo está trabajando para estar en la próxima prueba”, destacó Manu Urcera en un comunicado de prensa.

En relación con Lautaro De la Iglesia, quien era el otro regional que figuraba entre los confirmados por la ACTC, aseguró que se sumará en la segunda o tercera fecha del certamen con una camioneta del equipo de Rodolfo Di Meglio y contará con Juan M. Trucco como compañero.

Lautaro De la Iglesia no participará de la primera fecha del TC Pick Up y no descartó su regreso para la segunda o tercera prueba del certamen con una camioneta del equipo de Rodolfo Di Meglio. Gentileza.

En el TC Mouras, que afrontará la tercera fecha de su certamen, se presentarán Joaquín Ochoa y Valentín Jara, ambos con expectativas de ser protagonistas después de sus presentaciones en Concepción del Uruguay y Toay, en La Pampa. Benjamín Ochoa estará en el TC Pista Mouras con la intención de buscar su primera victoria en la categoría, después de su notable trabajo en la segunda fecha, en la que largó la final último y terminó cuarto.