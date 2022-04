Verstappen frenó a los Ferrari en Ímola y logró su primera pole del año en la Fórmula 1

El inicio de la cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1 en Ímola tuvo a la lluvia fue protagonista, al igual que los despistes y las sucesivas banderas rojas, pero sin dudas la nota destacada la pole del campeón Max Verstappen, quien ganó su primera clasificación del nuevo certamen.

Verstappen, con un renovado Red Bull, se quedó con la pole para la Sprint Race de la cuarta fecha del Mundial en una sesión más que difícil, que motivó cinco banderas rojas, originadas por los despistes, facilitados por la lluvia que bañó por momentos la pista del Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

A poco menos de un segundo quedó Charles Leclerc, el líder del certamen, con su sorprendente Ferrari, la histórica escudería de Maranello que espera ser protagonista en su tierra largando desde la primera fila el gran premio de la Emilia Romaña. Carlos Sainz, quien es el compañero de equipo de Leclerc, tuvo una clasificación para olvidar y quedó en el décimo lugar.

𝙋𝙊𝙇𝙀 💪



Very pleased with the first pole of the season after an action packed day. Very tricky conditions on a track like this make it all the more exciting!



The points are on the rest of the weekend though so we keep pushing 👊 @redbullracing pic.twitter.com/VtXeEK169T