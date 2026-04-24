Vuelve la Feria Animalada a Neuquén con 40 perros y gatos que se darán en adopción: cuándo y dónde es

Quienes concreten una adopción recibirán alimento para un mes y otros artículos para las mascotas.

Neuquén tendrá una nueva edición de la Feria Animalada este sábado a las 16.30 en el Hotel Hilton, ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Doctor Ramón. La actividad incluirá vacunación gratuita, desparasitación y stands de emprendedores. Además, unos 40 perros y gatos se darán en adopción.

El gobierno local destacó que la iniciativa está dirigida a toda la familia y busca facilitar el acceso a servicios para mascotas. El evento tiene como objetivo fomentar la adopción responsable. También se adelantó que habrá sorteos y participación de empresas que acompañarán la jornada con premios.

Feria Animalada: buscan hogares para perros y gatos en Neuquén

La secretaria de Relaciones Institucionales, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, remarcó que: “Es un evento público-privado que contará con una feria de adopción de perros y de gatos, de perros adultos también y emprendedores de la temática”.

La jornada está orientada a promover que más animales puedan acceder a un hogar. En ese sentido, la funcionaria señaló que la feria reúne distintas propuestas vinculadas al cuidado animal.

La secretaria Luciana De Giovanetti. Foto: Municipalidad de Neuquén.

De Giovanetti destacó también el acompañamiento de empresas que participarán con sorteos y premios. Además, indicó que “es una actividad de fin de semana, una más de las tantas que tiene la ciudad de Neuquén, reforzando este concepto de que tenemos que cuidar a nuestros animales”.

Servicios gratuitos para mascotas en Neuquén: desparasitación, vacunación y asistencia veterinaria

La feria incluirá un stand de desparasitación y vacunación para quienes asistan con sus animales. La funcionaria señaló que el objetivo es facilitar el acceso a estos servicios de manera gratuita.

Aquellos que vayan con sus animales podrán «hacer uso de este servicio gratuito y, por supuesto, compartir en familia”, expresó De Giovanetti sobre la propuesta.

En esta edición habrá 40 animales en adopción, entre perros y gatos. Quienes concreten una adopción recibirán alimento para un mes y otros artículos para las mascotas.

Sobre el trabajo previo, la funcionaria explicó: “Tenemos animales que muchas veces se rescatan del maltrato. Cuando esos animales están en condiciones y el equipo veterinario nos da el okay, organizamos este tipo de eventos para que puedan tener una familia. Seguramente la feria será un éxito como todos los años”.