La escuela que fue testigo del nacimiento y crecimiento de Plaza Huincul

El nuevo edificio de la escuela N° 22 está en el barrio Altos del Sur. (Foto: gentileza)

La escuela más antigua de Plaza Huincul, que es centenaria, disfrutará desde ahora de un flamante edificio. A partir de este mes de abril, la primaria N° 22 “General Don José de San Martín” dejará las históricas instalaciones que ocupó desde 1920 sobre la Ruta 22, para funcionar en el barrio Altos del Sur, hacia donde avanza el crecimiento poblacional huinculense.

La comunidad educativa de la primera escuela primaria de la comarca y que tuvo entre sus alumnos, entre tantos miles, al poeta Marcelo Berbel, está de estreno. Las flamantes instalaciones se ubican en calle Ramón Carrillo, entre Juan Pollo y Carlos Mayer, de los Altos del Sur.

La obra adjudicada por el gobierno provincial comenzó a ejecutarse en enero de 2025 y se finalizó en el mismo mes del 60° aniversario de la ciudad. Son casi 500 niñas y niños junto al plantel docente, el equipo directivo y los auxiliares de servicio los que estrenarán las instalaciones.

El edificio es de 2.469,53 m² cubiertos y donde están distribuidas las 14 aulas. Hay un espacio de recepción, otro multipropósito para Informática o Biblioteca, un salón de usos múltiples (SUM) y una sala general. Cuenta con salas de dirección; vicedirección; secretaría administrativa y archivos; sala para docentes, para el gabinete asesor pedagógico; y de maestros especiales de prácticas. Para el sector de servicios se diagramaron los sanitarios, la cocina, el kiosco, la sala de máquinas, de racks, de guardados, depósito general, de limpieza, de alimentos, de SUM y multipropósito; sala de cisternas y de tanques.

El edificio se completa con áreas de circulación y accesos, hall exterior e interior, patios y playón de acceso y recreativo. Los trabajos comprenden los muebles y revestimientos; patios y playones y equipamiento exterior como árboles, bancos, canteros y luminarias, además del equipamiento deportivo para fútbol, básquet y voleibol con enmarcación de juegos.

El predio contiene un sistema de riego y forestación con una propuesta paisajística que incluye diversas especies y sistema de riego por goteo. Por otra parte, la apertura oficial del edificio llega con mejoras en las condiciones de acceso al establecimiento, ya que las arterias que la circundan fueron pavimentadas.

La escuela 22 funcionó en este edificio desde 1.920 (Foto: Cecilia Maletti)

El origen de la escuela en el norte neuquino.

La Escuela 22 tuvo su origen en el paraje Chacay Melehue, unos 25 kilómetros al norte de Chos Malal. Un 1 de noviembre de 1896 fue habilitada en un recinto de adobe y en precarias condiciones.

Se resolvió su traslado a Varvarco, unos 100 kilómetros más al norte y más cerca de Chile. Allí se inauguró el 22 de octubre de 1917 y funcionó hasta 1919. Una tercera mudanza la trajo a Plaza Huincul un 16 de octubre de 1920 con 22 estudiantes inscriptos a partir de 1° infantil, según los registros históricos.

Desde entonces funcionó en el edificio ubicado sobre la Ruta 22. En sus primeras etapas tuvo entre sus alumnos al poeta neuquino Marcelo Berbel, quien nació allí en 1925.

Los registros indican que su primera directora fue Mercedes B. de Zauner y que las docentes provenían de otras provincias para desempeñarse en la institución. En 1931 fue bautizada “General Don José de San Martín”.

El recuerdo de la Escuela 22, ya en Plaza Huincul, allá por 1923. Foto: Archivo local.

El histórico edificio, declarado en 1996 Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad, permanecerá en pie y continuará albergando las actividades educativas de la Escuela para Adultos N° 12, que tiene los mismos años de vida que la ciudad y funciona en el turno vespertino.

La antigua construcción posee en su frente dos eucaliptos de gran porte plantados el día de su inauguración, que también fueron declarados en 2007 Patrimonio Histórico del Arbolado Público por el Concejo Deliberante local.