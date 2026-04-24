Cipolletti: se definió la preadjudicación para terminar la obra de la Ciudad Judicial

La comisión de preadjudicación del Poder Judicial de Río Negro recomendó adjudicar la obra para finalizar el Complejo Judicial de Cipolletti a una empresa del Alto Valle aplicando el criterio de prioridad previsto en el régimen de compre rionegrino.

La definición corresponde a la Licitación Pública Nº 48/2025, que contó con tres oferentes que presentaron propuestas para completar el 30% de una de las obras más importantes que tiene en marcha la Justicia rionegrina.

La comisión de preadjudicación se reunió esta semana en la capital provincial con la participación de representantes del área de infraestructura, asesoramiento técnico legal y administración general del Poder Judicial, quienes evaluaron la documentación presentada por las empresas oferentes.

Durante el proceso se registraron tres propuestas. Todas las firmas presentaron ofertas para ejecutar la obra con provisión de materiales, mano de obra y demás elementos necesarios; pero una fue desestimada porque resultó «inadmisible para la adjudicación» según se indicó.

Las dos firmas que continuaron con posibilidades presentaron una diferencia mínima entre sí y frente a esa paridad, la comisión aplicó el criterio previsto en el régimen de compre rionegrino, que establece prioridad para empresas radicadas en la provincia con capacidad técnica acreditada para la ejecución de obras públicas.

Así la comisión aconsejó adjudicar la obra a la empresa constructora Roque Mocciola SA, al considerar que su oferta resultó más conveniente para los intereses del Poder Judicial, conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones. Luego de completar los pasos administrativos se procederá a la firma del contrato.

Las obras previstas en distintas ciudades

El Poder Judicial de Río Negro ocupa en la actualidad 67.078 metros cuadrados en toda la provincia.

De ese total, 40.721 metros cuadrados corresponden a inmuebles propios, 20.280 a espacios alquilados y 6.077 a edificios en comodato.

En términos proporcionales, el 61 por ciento de la superficie ocupada es propia, el 30 por ciento alquilada y el 9 por ciento restante corresponde a comodatos.

La política pública del Superior Tribunal de Justicia apunta a transformar metros alquilados en metros propios, con obras nuevas, ampliaciones, refacciones y puesta en valor de edificios judiciales en distintas ciudades.

Entre las principales obras previstas o en marcha se encuentran la continuidad del Complejo Judicial de Cipolletti, la primera etapa del Complejo Judicial de El Bolsón, también está proyectada la construcción, del Complejo Judicial de San Antonio Oeste y el inicio del nuevo Complejo Judicial de Choele Choel.

Se suman la refacción del inmueble del Consejo de la Magistratura, la readecuación del edificio de España y Urquiza en Cipolletti, obras en los Juzgados de Paz de Ingeniero Huergo, Sierra Colorada, Valcheta, General Conesa y Dina Huapi, y refacciones y adecuaciones en Bariloche.

Fuente: Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.