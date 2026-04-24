Kicillof toma la presidencia del PJ bonaerense y posiciona su candidatura para las elecciones presidenciales 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió la presidencia del Partido Justicialista bonaerense. El anuncio se presentó en el marco de su viaje a Europa como un movimiento clave dentro del peronismo para redefinir el mapa de poder en el principal distrito electoral del país.

La llegada de Kicillof a la conducción partidaria se concretó tras semanas de negociaciones internas que permitieron alcanzar una lista de unidad y evitar una disputa electoral dentro del espacio. De este modo buscará ordenar la estructura del peronismo bonaerense y contener a los distintos sectores que lo integran.

La nueva conducción surgió luego de una negociación donde el gobernador logró imponerse sobre La Cámpora, por lo que Kicillof reemplazará al saliente presidente del Partido Justicialista bonaerense Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario.

Axel Kicillof será la cara del PJ en las elecciones nacionales 2027: «Hay que sacar para adelante el país»

La asunción se realizó en la sede partidaria de La Plata, en un acto de carácter formal y sin movilización, lo que reflejó el intento de mostrar una transición institucional sin exhibiciones de fuerza en la calle.

Sin embargo, el recambio se da en un contexto de tensiones internas dentro del PJ, con diferencias entre dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y el sector que responde al gobernador. La nueva conducción aparece también como una plataforma política para fortalecer la proyección nacional de Kicillof, con la mirada puesta en una eventual candidatura presidencial en 2027.

Axel Kicillof.

El mandatario bonaerense afirmó en diferentes ocasiones que se debe “construir una alternativa a nivel nacional sin sectarismos”, y que para enfrentar el año próximo a La Libertad Avanza “no alcanza solo con el peronismo ni la provincia de Buenos Aires”.

Durante su la previa de su candidatura, Kicillof afirmó que “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

Con información de NA