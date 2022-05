Verstappen ganó en Barcelona y pasó a liderar el Mundial de Fórmula 1

El campeón Max Verstappen hizo un negocio redondo, porque sumó una nueva victoria y pasó a liderar el Mundial de Fórmula 1 después del abandono de Charles Leclerc. Gentileza.

Llegó el triunfo número 24 en la campaña de Max Verstappen con la victoria en el circuito de Barcelona, quizás el más importante del certamen hasta el momento ya que le permite finalmente trepar hasta la cima del Mundial de Fórmula 1 después del abandono de Charles Leclerc, que le deja la puerta abierta a Red Bull de firmar un nuevo 1-2 con Sergio Pérez y pasar al frente por el título de constructores.

Los líderes largaron bien, respetándose en todo momento, pero quienes no lo hicieron fueron Lewis Hamilton y Kevin Magnussen, los que se tocaron llegando a la cuarta curva. Eso provocó el despiste del segundo que cayó al fondo de la grilla y el piloto de Mercedes sufrió la rotuta de la goma delantera izquierda de su auto y debió ingresar a boxes a cambiarla.

En el octavo giro un despiste de Carlos Sainz complicó sus posibilidades, por lo que regresó a pista en el undécimo lugar entre los Alpha Tauri. Dos vueltas más tarde le sucedió lo mismo a Verstappen en ese mismo sector del circuito catalán, aunque no perdió tanto tiempo en volver a la pista, regresando cuarto detrás de Pérez.

La primera ventana de detención en boxes comenzó a partir del giro 13 y pasó sin incidencias, con Leclerc y Pérez siendo los que le dieron más vueltas a sus neumáticos blando. La batalla por el segundo lugar entre Verstappen yGeorge Russell le dio vida a la prueba durante varios minutos, con una pelea intenso en el que el campeón del mundo tuvo problemas para hacer funcionar su DRS.

Russel se defendió bien usando todo el ancho de la pista y con la imposibilidad de su rival de poder usar el alerón. En el inicio del giro 24 el campeón lo intentó por afuera, pero el de Mercedes estiró la frenada siguiente para recuperar su lugar. Eso le permitió a Pérez acercarse al segundo lugar.

Pérez no tardó en ser primero, ya que en la vuelta 28 el Ferrari de Leclerc se quedó sin potencia y lo obligó a abandonar. A partir de ese punto, la lucha pasó a ser por el liderazgo entre los Red Bull y Russell. Pérez no tuvo inconvenientes en superarlo con gomas más nuevas y Verstappen paró en boxes por neumáticos blandos y no demoró en alcanzarlo, superándolo en la vuelta 37.

Con una estrategia cambiante que provocó varios ingresos a boxes, los Red Bull fueron intercambiando entre ellos el liderazgo de la prueba, manteniendo en el tercer lugar a Russell. Luego de varios minutos de acción, la prueba se normalizó y las distancias se empezaron a estirar entre los líderes, con el de Mercedes a más de medio minuto.

Verstappen consiguió la 24 victoria de su campaña, la segunda en España que fue casualmente donde consiguió la primera en 2016, escoltado por su compañero de equipo Pérez, quien vuelve a subir al podio por tercera vez en el 2022. En tercer lugar Russell, luego de dar batalla pero no le alcanzó para terminar más adelante aunque demostró el salto que dio el equipo Mercedes en esta fecha, con Hamilton terminando quinto. Cuarto Sainz, quien cerró un domingo para el olvido para Ferrari luego de lo que pudo haber sido un doble podio para los italianos en un circuito ideal.

Verstappen llegó a las 24 victorias en su campaña deportiva en la Fórmula 1 y sueña con conquistar otro título. Gentileza.

El campeón Verstappen quedó al frente en el Mundial de Fórmula 1 con 110 puntos, dejando en segundo lugar a Leclerc con 104 y en tercer lugar a Checo Pérez con 85. La séptima fecha se cumplirá el 29 de mayo en Mónaco.

Clasificación

Pos Piloto Equipo Vueltas Dif

1 1 Max Verstappen Red Bull 66 –

2 11 Sergio Pérez Red Bull 66 13.072

3 63 George Russell Mercedes 66 32.927

4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 66 45.208

5 44 Lewis Hamilton Mercedes 66 54.534

6 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 66 59.976

7 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 66 1’15.397

8 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 66 1’23.235

9 14 Fernando Alonso Alpine/Renault 65 1 vuelta

10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull 65 1 vuelta

11 5 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 65 1 vuelta

12 3 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 65 1 vuelta

13 10 Pierre Gasly AlphaTauri/Red Bull 65 1 vuelta

14 47 Mick Schumacher Haas/Ferrari 65 1 vuelta

15 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 65 1 vuelta

16 6 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 64 2 vueltas

17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 64 2 vueltas

18 23 Alexander Albon Williams/Mercedes 64 2 vueltas

19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 28 Abandono

20 16 Charles Leclerc Ferrari 27 Abandono