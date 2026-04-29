Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: los operarios «daban todo por trabajar en la planta», dijo un perito

Se cumplió la décima jornada en el juicio por la explosión de la refinería en Plaza Huincul. (Foto: Archivo Andrea Vazquez)

«Mi respeto a la gente (por los tres operarios) que daba todo por mantener y trabajar en la planta», sostuvo en su declaración uno de los peritos convocados en la nómina de los 42 testigos que ya pasaron ante el tribunal colegiado. Fue Alejandro Delgado, bombero de Centenario, especialista en incendios estructurales de los grandes siniestros que estuvo en el juicio que sigue en la oficina judicial de Cutral Co.

Este miércoles se escucharon seis declaraciones y, en su mayoría, ofrecieron aspectos técnicos y las pericias hechas después de la explosión e incendio de la destilería en Plaza Huincul que ocurrió el 22 de septiembre de 2022, con tres operarios muertos. El último tramo de testimonios será este jueves y para el lunes y martes están agendados los alegatos de cierre de todas las partes.

Los jueces Federico Sommer y Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font abrieron la décima jornada en el juicio por la explosión e incendio desatado en la destilería New American Oil, NAO, de Plaza Huincul. Se escucharon los dos primeros testimonios vía Zoom, luego lo hizo Alejandro Delgado, bombero de Centenario, pero que se especializa en peritar grandes incendios o siniestros para una empresa que ofrece esos servicios, entre otros.

Fue un testigo aportado por la defensa particular y detalló cada una de las tareas que hizo en la planta a partir del 5 de octubre de 2022, trece días después del siniestro que dejó como víctimas fatales Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina.

Delgado sostuvo que en el tanque 205, al momento del incidente, estaban recirculando el producto (fuel oil y solvente). Identificó y verificó qué válvulas estabas cerradas y cuales abiertas en toda la planta. En su análisis corroboró que fue una explosión y luego un incendio, por la elevación de temperatura, la dispersión de productos.

El perito refirió que se produjo la inflamación de vapores contenidos en el interior del tanque 205. La secuencia descripta fue: el ingreso de «producto caliente, alta temperatura, elevación de gases y la rotura del tanque».

Cómo reaccionaron los tres trabajadores

Delgado habló de los empleados Herrera, Jara y Molina y destacó el papel que cumplieron. «Héroes totales, en vez de irse fueron a la sala de bombas (para activar la red) y cuando estaban ahí se genera la nube. Es muy díficil poder sobrevivir», subrayó.

Agregó que se trató de operarios que «sí sabían lo que tenían que hacer» y remarcó que «si hubiesen corrido 30 metros hacia hacia el sur, el incidente con ellos hubiese otro. Por eso mi respeto a la gente que daba todo por mantener y trabajar en la planta».

De espaldas a Delgado escuchaban sus dichos la esposa, las hijas y el hijo de Herrera y el padre de Jara, que concurren todos los días.

Para Delgado la planta trabajaba en «parámetros normales». Sin embargo, agregó que si existía a su juicio una crítica fue «al que certificó la red de incendios» y que no haya existido un abastecimiento de acceso inmediato para los bomberos voluntarios que «fueron al incendio y no tenían agua» para reabastecerse de manera inmediata.

«Es una red (contra incendios) no automatizada y es el requerimiento mínimo. La planta tenía 30 años», manifestó. Finalmente, Delgado confirmó que la causa de la explosión fue el ingreso de producto caliente (fueloil)al tanque 205 y la recirculación con una válvula abierta. «Es concluyente porque tenía producto caliente. Son 190° y con el solvente, hubo vapores que generaron la explosión», respondió ante la consulta de fiscalía.

Desde el ministerio Público de la Defensa -Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo- se convocó a un licenciado en Higiene y Seguridad; y especialista en Ambiente. Respondió sobre la legislación bajo la que se debe regir esta actividad, y cómo se realiza la tarea.

En este caso, mencionó las incumbencias de trabajo (en este caso de una de las imputadas) la licenciada Gimena Brillo. Respondió ante la consulta del abogado de la querella, Gabriel Contrera, que se debe confeccionar un mapa de riesgo, adoptar medidas preventivas, y la elaboración de un manual de procedimiento que debe contemplar procedimientos de trabajo seguro para cada tarea.

Por último, con la declaración del testigo 42 finalizó la jornada de este miércoles. El hombre relató ante el tribunal qué tipo de capacitación hizo en la destilería, sobre el uso de extintores portátiles y de pequeños incendios.

Fue a través de la empresa que trabaja y que fue terciarizada por la destilería. Allí confirmó que la técnica Natalia González (otra de las imputadas) coordinó el personal para que asistan al curso y que fue de cuatro jornadas, con actividad teórica y práctica. En total, son cinco los imputados incluido Guido Torti, el jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento y el auditor externo Alfredo Novaro.

Para el jueves se espera que concluyan los testimonios aportados desde el ministerio Público de la Defensa mientras que el lunes y martes será el momento de los alegatos de cierre de todas las partes.