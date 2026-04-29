Neuquén se prepara para la IA Week: “La inteligencia artificial no es opcional, es una nueva era”, señalaron desde la SAIA

Del 14 al 16 de mayo,Neuquén será sede de la IA Week, un evento que reunirá a especialistas, empresas, pymes y referentes del ámbito académico con un objetivo claro: explorar cómo la inteligencia artificial puede impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, la economía regional y la formación de talento en la Patagonia.

IA Week en Neuquén: el desafío ya no es el interés, sino implementar con datos

En ese marco, el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), Alexander Ditzend, dialogó con RÍO NEGRO y trazó un diagnóstico del presente del sector y los desafíos que enfrentan las organizaciones.

“El objetivo de la SAIA es crear un ecosistema fuerte donde quienes quieren aprender puedan conectarse con quienes enseñan, con empresas, consultores y oferentes de servicios. Esa oferta y demanda ya existe, pero está desconectada. Nosotros queremos ser esa red que las articule”, explicó.

Uno de los principales obstáculos, según Ditzend, no está en la falta de interés, sino en la dificultad de las empresas para dar el salto hacia una implementación real. “Hoy casi todos usan inteligencia artificial en algún nivel, pero el gran desafío es llevarla a toda la organización. Eso requiere una política clara y, sobre todo, tener los datos disponibles. Si la información está en el ‘cuaderno Gloria’, no hay forma de aplicar IA”, graficó.

En ese sentido, advirtió que muchas empresas enfrentan una doble transformación: “Están presionadas por el mercado para implementar inteligencia artificial, pero al mismo tiempo no tienen lista la plataforma de datos que lo hace posible. Tienen que hacer dos revoluciones en una, y ahí se define quién avanza y quién queda atrás”.

Consultado sobre los temores que genera esta tecnología, el referente fue categórico: “Es imparable. Resistirse es sufrir más”. Sin embargo, llamó a evitar la sobrerreacción: “No hace falta volverse loco ni hacer cientos de cursos. Lo importante es empezar de a poco. La inteligencia artificial va a ser como la electricidad: una infraestructura básica presente en todo”.

Ditzend también relativizó el impacto negativo en el empleo. Si bien reconoció que hay puestos que se automatizan, sostuvo que el balance general es positivo. “Las estadísticas muestran que se está generando más trabajo del que se destruye. Hay que mirar la película completa”, afirmó.

En el caso de Neuquén y su matriz productiva, destacó el potencial concreto de aplicación. “La IA permite mejorar la logística, reducir costos y tomar decisiones más rápidas. Por ejemplo, reorganizar en tiempo real la ruta de un camión ante imprevistos, sin depender de llamados entre personas. Eso baja errores y libera tiempo para tareas estratégicas”, señaló. Y agregó: “No importa que sea una industria extractiva, todo lo contrario: hay muchísimo para hacer”.

Sobre la IA Week, Ditzend remarcó la importancia de generar espacios de intercambio: “No es una herramienta opcional, es una nueva era de la humanidad. Cuantas más miradas escuchemos, mejor preparados vamos a estar”.

De cara al futuro, planteó que Argentina tiene una oportunidad si logra capitalizar su cultura emprendedora. “No somos una potencia en inteligencia artificial, pero tenemos una gran capacidad de adaptación. Si logramos una regulación que fomente la innovación y proteja a las personas, podemos posicionarnos en nichos como minería, petróleo o agro”, analizó.

En ese escenario, concluyó, el país podría convertirse en proveedor de soluciones de inteligencia artificial para el mundo: “Ahí es donde tenemos una oportunidad real de encontrar nuestro lugar”.