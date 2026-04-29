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Política

Adorni destacó la visita de Peter Thiel y envió un mensaje a inversores globales en Diputados

Adorni destacó que Thiel, al igual que otros referentes del mundo financiero y tecnológico, sigue de cerca las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Redacción

Por Redacción

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este miércoles en el Congreso a la visita del empresario Peter Thiel y aprovechó para enviar un mensaje directo a inversores internacionales.

Durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el funcionario sostuvo que “los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina” y calificó como “un halago” que figuras de peso global elijan el país.

Señal política y económica

Adorni destacó que Thiel, al igual que otros referentes del mundo financiero y tecnológico, sigue de cerca las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“Es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, reiteró, y aprovechó para reforzar el mensaje oficial hacia potenciales inversores extranjeros.

En ese sentido, el jefe de Gabinete afirmó: “Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos, que son bienvenidos a la República Argentina”.

Finalmente, definió al país como “la nueva tierra de la libertad”, en línea con el discurso del Ejecutivo orientado a atraer capitales y promover inversiones externas.


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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este miércoles en el Congreso a la visita del empresario Peter Thiel y aprovechó para enviar un mensaje directo a inversores internacionales.

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