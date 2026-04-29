Adorni destacó la visita de Peter Thiel y envió un mensaje a inversores globales en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este miércoles en el Congreso a la visita del empresario Peter Thiel y aprovechó para enviar un mensaje directo a inversores internacionales.

Durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el funcionario sostuvo que “los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina” y calificó como “un halago” que figuras de peso global elijan el país.

Señal política y económica

Adorni destacó que Thiel, al igual que otros referentes del mundo financiero y tecnológico, sigue de cerca las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“Es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, reiteró, y aprovechó para reforzar el mensaje oficial hacia potenciales inversores extranjeros.

En ese sentido, el jefe de Gabinete afirmó: “Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos, que son bienvenidos a la República Argentina”.

Finalmente, definió al país como “la nueva tierra de la libertad”, en línea con el discurso del Ejecutivo orientado a atraer capitales y promover inversiones externas.