Verstappen ganó su sexta carrera seguida y se acerca al tricampeonato en la Fórmula 1

Max Verstappen no tiene rivales en su camino al tercer título en el Mundial de Fórmula 1. A pesar de que algunos hacen el intento, el bicampeón sigue firme. Puede aparecer algún problema, como perder el primer lugar en la largada, pero al final se queda con la victoria, como la que logró en el legendario circuito de Silverstone, con su tremendo Red Bull.

Max alcanzó su octava victoria en diez pruebas, la sexta en fila, y sacó más ventaja en el certamen. En un gran trabajo terminó segundo Lando Norris, con un rendidor McLaren, y el múltiple campeón Lewis Hamilton, otro de los que se destacó, fue tercero.

Verstappen, con su dominio, está haciendo monótonas las pruebas de la Fórmula 1 y si bien se esperaba una lucha con Sergio Checo Pérez, su compañero de Red Bull, no existió porque clasificó 16 y apenas quedó sexto, por lo que está a 99 puntos del líder.

La gran sorpresa de esta nueva fecha fue el nivel del McLaren. Con un impecable ritmo, Norris sólo perdió con Verstappen. Si bien su equipo falló en la estrategia cuando ingresó el auto de seguridad, puso los neumáticos duros en lugar de los blandos, aguantó a Hamilton y logró su séptimo podio en la Fórmula 1.

Por el contrario, Ferrari tuvo un desempeño para el olvido. Otra vez no cumplió como esperaba en la previa y sus pilotos perdieron varios lugares. Charles Leclerc finalizó noveno y Carlos Sainz décimo, siendo superados por Alexander Albon con un Williams.

DRIVER STANDINGS



