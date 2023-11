Verstappen se impuso en Las Vegas y trepó al podio histórico de triunfos en Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull se impuso en Las Vegas y consiguió su victoria 18 de la temporada para unirse a Sebastian Vettel en el tercer puesto de la lista de pilotos con más triunfos en la historia de la Fórmula Uno.

El triunfo fue el 53 de la carrera del triple campeón y el sexto consecutivo, mientras que llegó después de una penalización de cinco segundos por obligar a Charles Leclerc, de Ferrari, a salirse de la pista en la partida y de una colisión con George Russell, de Mercedes.

Leclerc terminó segundo después de salir en la pole position, perder, recuperar el liderato y volver a perderlo antes de adelantar al mexicano Sergio Pérez en la última vuelta para negar a Red Bull su séptimo doblete de la temporada.

La victoria fue la vigésima de Red Bull en 21 carreras, otro récord para una sola temporada, y ofreció una competencia que cumplió con las expectativas en el retorno de la Fórmula Uno a Las Vegas por primera vez desde la década de 1980.

También completó un barrido de tres victorias en Estados Unidos en 2023 para el neerlandés de 26 años, que dominó en Miami y Austin.

El récord histórico de victorias en la categoría tienen en el primer puesto a Lewis Hamilton con 103, seguido por Michael Schumacher con 91. El neerlandés alcanzó hoy a Vettel y ambos comparten el tercer lugar con 53.

«Intenté ir a por él en la salida, creo que ambos frenamos bastante tarde y entonces me quedé sin agarre y acabamos un poco abiertos, así que los comisarios me penalizaron por eso. Eso nos retrasó un poco, tuve que adelantar a bastantes coches (…) Ha sido muy divertido», señaló Verstappen sobre su cruce con Lecrerc.

El de Ferrari, cuyo equipo es el único que ha ganado a Red Bull esta temporada, mostró todo su espíritu de lucha tras el revés inicial. «Deseaba tanto esa victoria, pero ¡qué carrera!», expresó por radio tras terminar a 2,070 segundos de Verstappen.

A well-fought for podium finish for @Charles_Leclerc! 👊



That last-lap overtake truly was class 👌#LasVegasGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/3thvswxkPf