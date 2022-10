«Werner me pasó en un lugar donde no se puede», aseguró Urcera tras el polémico triunfo

La gran y polémica victoria de José M. Urcera en San Nicolás por la tercera fecha de la Copa de Oro, que le permitió quedar como único líder del certamen, dejó mucha tela para cortar y la carrera siguió fuera de pista con las declaraciones de los pilotos involucrados.

Mientras que el cipoleño aseguró que se trató de una maniobra ilegal por parte de Mariano Werner, el bicampeón apuntó contra los comisarios deportivos e indicó que se podrían haber tomado más tiempo para analizar la decisión.

El picante cierre de campeonato se trasladó a la zona de boxes, donde ambos pilotos hablaron sobre lo que pasó en la pista y derivó en el triunfo clave de Urcera, que lo deja al frente de la Copa de Oro y le permitió superar a su rival de hoy.

Tras la victoria, Manu habló con el equipo de Carburando y aseguró: «La verdad que no tiene mucho en particular, fue un carrerón, arriesgue mucho para ganar y por suerte se dio. Werner me pasa en un lugar donde no se puede. Si ven el plano que nos muestran los comisarios deportivos en la reunión de pilotos, esta marcado que esa parte no se puede usar y no es pista. No hay mucho más para decir».

Consultado sobre la acción de su rival, el rionegrino apuntó contra Werner: «Mariano siempre va un poquito más allá del limite y esta bien que se lo empiece a sancionar, porque sino todos somos pillos y sabemos las avivadas que podemos hacer. Las reglas están para cumplirlas».

Por otra parte, le agradeció a su equipo y puntualizó en el trabajo que hicieron a lo largo del fin de semana. «Hicimos una gran carrera y no quiero q esta situación final opaque el gran trabajo. Hicimos el 1, 2 y 3 en clasificación, fue la segunda pole consecutiva, gane la serie q fue compleja y tuve que arriesgar en la carrera, por suerte salió bien», explicó.

A la hora de analizar la carrera, comentó: «Werner me corría algunas vueltas, pero tiene un gran potencial y vamos a poner todo para ganar el campeonato. Vamos a tener que trabajar mucho porque se lo ve fuerte».

Mariano Werner, por su parte, argumentó: «Lo di todo, después soy respetuoso con los comisarios pero entiendo que hay que analizar bien porque no es un decimo puesto. Creo que hay que hacer un análisis mayor».

«La maniobra se dio porque pude largar a la par. Manu me exigía mucho y nada más que eso, me hubiera gustado que las cosas queden como se definen en pista», disparó.

En cuanto a la explicación que le dieron los comisarios deportivos, el bicampeón comentó: «En la reunión dijeron que no se podía pasar por dentro ahí, yo toco el azul como también lo toca Urcera, posiblemente lo toque un poco más. Pero la maniobra fue 300 metros mas adelante».

«Me voy con la conciencia tranquila de haber corrido a muerte y con la cabeza en seguir trabajando», finalizó.

Asi fue la maniobra que le sacó el triunfo a Mariano Werner