ASÍ LO VEO / Los camiones eléctricos chinos amenazan a los gigantes europeos
“Debemos estar en condiciones de competir independientemente del origen de nuestros rivales, ya sean fabricantes chinos, estadounidenses, japoneses, coreanos o europeos”, enfatizó Karin Rådström, consejera delegada de Daimler Truck.
La avanzada de los vehículos industriales asiáticos es una amenaza real que Daimler Truck sigue de cerca. Su consejera delegada, Karin Rådström, advirtió que el alto nivel tecnológico y de competitividad alcanzado por las marcas asiáticas obliga a la industria europea a estar preparada ante una inminente expansión.
Rådström consideró que la consolidación del sector asiático dará paso a rivales aún más fuertes. Frente a este escenario, la ejecutiva enfatizó la necesidad imperiosa de acelerar la innovación y reducir costes para proteger la cuota de mercado en el continente.
“Debemos estar en condiciones de competir independientemente del origen de nuestros rivales, ya sean chinos, estadounidenses, japoneses o europeos. Nos preguntamos cómo podemos prevenir el daño desde el principio, antes de reaccionar cuando la competencia ya esté instalada”, remarcó Karin Rådström.
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