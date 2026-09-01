Los nuevos accesos a Neuquén comenzarán a construirse este verano: cómo quedará la Autovía Norte

El Gobierno provincial tiene pensado comenzar con la primera etapa de las obras para ampliar y mejorar los accesos desde la Autovía Norte a la ciudad de Neuquén entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

El dato fue confirmado por la ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi, quien brindó el detalle del proyecto, explicó que la apertura de los sobres luego de la licitación tendrá lugar en 60 días y adelantó que los trabajos contarán con un plazo de ejecución estimado en dos años.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, la funcionaria detalló que el paquete inicial de obras contempla la duplicación de la Ruta Nacional 22, en el sector de la Autovía Norte, desde el Tercer Puente hasta la rotonda de Casimiro Gómez.

También se ejecutarán los “intercambiadores a distinto nivel” en las intersecciones de la traza con la avenida Los Paraísos, Casimiro Gómez y la Ruta Provincial 67, cuya duplicación ya se encuentra en ejecución.

De igual modo entre las mejoras que se licitaron ayer y hoy se incluyeron los dos rulos que faltan para completar el nodo vial del Cañadón de las Cabras, en la conexión con la Ruta Provincial 7.

«La apertura de sobres está prevista en los próximos 60 días»

La ministra dijo que la apertura de sobres “está prevista para los próximos 60 días”. Si el proceso licitatorio y administrativo se desarrolla dentro de lo previsto, “estimamos que las obras podrán comenzar entre diciembre de 2026 y enero de 2027”, añadió.

Tanto la duplicación de la calzada como los nuevos puentes demandarán, al menos, dos años para su terminación. “Se trata de una obra compleja porque deberá ejecutarse sobre un corredor que permanecerá en funcionamiento y que registra un tránsito diario muy intenso”, afirmó la titular de Infraestructura.

Por esta razón durante el desarrollo de las tareas se implementarán “desvíos y caminos alternativos, garantizando en todo momento la circulación y la seguridad vial”.

Sobre el diseño que tendrán las nuevas conexiones explicó que la solución técnica definida “establece que la traza principal de la Autovía Norte pasará por arriba, mientras que las vías transversales lo harán por debajo”.

“De esta manera, la Autovía tendrá continuidad, sin intersecciones a nivel ni interrupciones provocadas por cruces perpendiculares”, precisó.

El financiamiento, las obras que faltan y el traspaso de la Ruta 22

Los recursos con los que se financiarán las obras prevendrán del bono de infraestructura acordado con YPF. Este mecanismo fue el resultado de la negociación que encabezaron la Provincia y la petrolera en el contexto de la cesión de nuevas áreas hidrocarburíferas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG.

Al ser consultada por la conexión con Río Negro, donde terminará la duplicación de la Ruta Nacional 22, sobre el río Neuquén, dijo que una de las propuestas que se están analizando contempla la construcción de un cuarto puente, necesario “para acompañar el crecimiento del área metropolitana”.

“Estamos estudiando las distintas alternativas para definir una nueva conexión sobre el río. Entendemos que la construcción de un cuarto puente, paralelo al actual Tercer Puente, será necesaria”, dijo.

La funcionaria también resaltó de las gestiones impulsadas desde el Ejecutivo neuquino para tomar el control operativo de la Ruta 22 desde el límite interprovincial hasta la localidad de Arroyito, en un contexto de retirada por parte del Estado nacional.

Detalló que con el traspaso la Provincia quedó en condiciones de «asumir su intervención y avanzar con las obras que la región necesita». «Esto nos permite dejar de depender de decisiones nacionales que no llegan y hacernos cargo de una infraestructura estratégica», agregó.

En cuanto a la segunda etapa de las obras, que según se anunció tiempo atrás, abarca ampliaciones como el bypass de Centenario y la duplicación de la calzada en el sector de China Muerta, dijo que «estamos trabajando para licitarla antes de que finalice 2026».

«No estamos pensando obras aisladas, sino un sistema vial integrado», finalizó.