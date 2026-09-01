Rolando Figueroa busca financiamiento del BID para reforzar la infraestructura de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, inició este martes una agenda de trabajo en Estados Unidos con el objetivo de atraer nuevas inversiones y avanzar en proyectos de infraestructura vinculados al crecimiento de Vaca Muerta y al desarrollo de la provincia.

Figueroa busca apoyo del BID para acelerar obras en Neuquén

Desde Washington, Figueroa mantuvo reuniones con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y destacó la necesidad de acompañar la expansión de la actividad energética con obras que permitan mejorar los servicios urbanos y la calidad de vida de la población.

“Más infraestructura para el Neuquén que viene”, expresó el mandatario en su cuenta de X, donde detalló parte de las gestiones realizadas junto al organismo internacional.

El gobernador se reunió con Sergio Lew, director general de Industrias de BID Invest; Tomás Serebrisky, gerente de Infraestructura del BID; y Viviana Alva Hart, representante del BID en Argentina. Según explicó, el objetivo es fortalecer una agenda de trabajo que permita acelerar proyectos vinculados con infraestructura urbana, gestión del agua y turismo.

Figueroa remarcó que el crecimiento de Vaca Muerta plantea nuevos desafíos para la provincia y requiere una planificación que permita ampliar la capacidad de los servicios públicos. En ese sentido, señaló que las inversiones deben alcanzar también a las localidades que están experimentando un mayor crecimiento demográfico y productivo.

“El desarrollo de Vaca Muerta exige infraestructura y planificación”, sostuvo el gobernador, y enumeró entre las prioridades la extensión de redes de agua y cloacas, el acceso a la electricidad, la mejora de los espacios urbanos y el fortalecimiento de la conectividad.

La agenda internacional también incluye el impulso del turismo como una herramienta para diversificar la matriz productiva neuquina y reducir la dependencia de la actividad hidrocarburífera.

“Trabajamos para llevar agua, cloacas, electricidad, mejores espacios urbanos y conectividad a más familias, fortaleciendo a nuestros gobiernos locales”, afirmó Figueroa.