Productores de Viedma: dictarán una capacitación gratuita para mejorar el rotulado y packaging de alimentos

Los pequeños y medianos productores de alimentos de Viedma tendrán una nueva instancia de capacitación orientada a mejorar la calidad y presentación de sus elaboraciones y, al mismo tiempo, avanzar en la formalización de sus emprendimientos.

La Municipalidad de Viedma realizará el próximo martes 8 de septiembre, de 14 a 16, la capacitación gratuita «Rotulado de alimentos y selección de packaging«. El encuentro se desarrollará en el hall central del Concejo Deliberante, ubicado en Buenos Aires 320.

Capacitación para productores de alimentos de baja escala en Viedma

La jornada estará a cargo de Mariángeles Travaglio, directora técnica municipal de la Planta de Elaboración de Alimentos «Almería«, y tendrá un enfoque práctico sobre algunos de los aspectos que deben tener en cuenta los elaboradores de baja escala para comercializar sus productos de manera segura y dentro de los circuitos formales.

Uno de los ejes será el rotulado de los alimentos, con herramientas para diseñar etiquetas claras y legibles e incorporar correctamente la información que requiere cada producto. También se abordará la utilización de información nutricional simplificada y la identificación adecuada de los alimentos.

El encuentro también pondrá el foco en la elección del envase y los materiales de packaging. En este punto, se analizará la importancia de seleccionar materiales acordes a las características de cada alimento para preservar su calidad y prevenir posibles contaminaciones.

Un paso hacia la formalización

La capacitación también apunta a facilitar el camino de los emprendimientos hacia la formalización. Para eso, se brindarán herramientas vinculadas con la gestión de los Registros Nacionales de Establecimiento (RNE) y de Producto Alimenticio (RNPA).

Estos registros son parte del proceso que permite a los elaboradores encuadrar sus producciones dentro de la normativa vigente y ampliar las posibilidades de comercialización.

Desde el Municipio señalaron que el rotulado y la elección del envase no son solamente cuestiones vinculadas con la presentación de un producto, sino que forman parte de su calidad integral, contribuyen a la seguridad de los alimentos y permiten generar mayor confianza entre los consumidores.

La actividad es libre y gratuita, con cupo limitado, y tendrá prioridad para elaboradores de baja escala interesados en formalizar y potenciar sus producciones.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de las redes sociales del Municipio, en la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, o mediante el formulario de inscripción disponible online.

La propuesta se suma a las acciones que lleva adelante la Municipalidad para acompañar a los productores locales, promover prácticas seguras de elaboración y brindar herramientas que permitan a los emprendimientos crecer y acceder a nuevos espacios de comercialización.

Formulario de inscripción: disponible en el sitio de la Municipalidad de Viedma.