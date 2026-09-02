68 participantes avanzaron a la siguiente ronda de Popstars: qué pasó con la rionegrina Kala Rivero 

El reality Popstars no se detiene y encaró una etapa decisiva. Luego de que 150 participantes cantaran ante el jurado, se desarrolló una nueva instancia con 96 artistas que se dividieron en cuatro equipos para realizar pasadas de baile y presentar coreografías.

Nico Vázquez ingresó a los estudios del barrio porteño de La Boca para comunicarles a las competidoras que en esta prueba no se evaluaría la parte vocal, sino la capacidad corporal y el trabajo en equipo. “Vamos a evaluar cómo se acompañan y cómo se apoyan, la empatía que tengan”, explicó el conductor.

Las concursantes tuvieron que elegir entre cuatro canciones: «Nuevayol» (Bad Bunny), «Dance the night» (Dua Lipa), «Dance Crip» (Trueno) y «Seven nation army» (The White Stripes). Ante la preferencia masiva por el tema de la artista británica, fue necesario realizar ajustes para conformar grupos de 24 integrantes en cada coreografía.

Analía González, directora coreográfica del programa, estuvo junto al bailarín Mati Napp y al coach Nico Blanzari. Tras las pasadas, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García definieron a las clasificadas.

Qué pasó con la rionegrina Kala Rivero

La joven oriunda de Jacobacci con paso por General Roca debió bailar «Dance Crip», un género fuera de su especialidad. Al no poder lucir su capacidad vocal en esta instancia, quedó eliminada de la competencia.

Las participantes que avanzan en la competencia

Del grupo de Dua Lipa avanzaron 20 participantes: Celeste Arredondo (0360), Michelle Bovio (0474), Máxima Tellado (0623), Lupe Paklayan (0705), Constanza Colonhoun (0714), Ludmila García (0789), Agostina Carluccio (0941), Juana Aquilano Aberastury (0970), Gianella Zárate (1174), Micaela Dobarro (1462), Martina Melchior (1566), Sofía Arroyo (1992), Ana Lucía Arrueta (2103), Juana Nieto (2622), Kala Bidner (2246), Valentina Nina Ventre (2273), Mía Piñeiro (2492), Giuliana La Rocca Narváez (2594), Helena Gutiérrez (2687) y Lucía Montanaro (1988).

Con la canción de The White Stripes continuarán 14 concursantes: Lola Carro (0818), Naiara Klocker (0045), Florencia Ronconi (0071), Lola Santillán (0687), Constanza (2468), Dolores Rentería (0163), Frida Fernández Martínez (0826), Pilar Martedi (1994), Agustina Fernández (0727), Avril Allegre (1822), Martina Santilli (1412), Constanza Piozzi (1627), Julieta Martin (0101) y Hannah Moheda (0060).

Del equipo que presentó el tema de Bad Bunny clasificaron 13 competidoras: María de los Ángeles Mattarolo (0072), Karina Salas (0092), Antonella Constanzo Prat (0100), Carla Clavijo (0179), Gala Kpuccina Vartolo (0187), María Milena Sánchez Letteri (0204), Valentina Tellado (0415), Lucía del Cielo Bernaldez (0276), Magalí Altamirano (0754), Lara Eckerdt Campos (1474), Ify Chiudme (1263), María Adolfina Pérez (0784) y Melina González (1017).

Finalmente, de la rutina de Trueno pasaron 21 participantes: Belén Fernández Salum (0958), Renata (0189), Florencia (2186), Morena (0601), Constanza (2796), Tiffany Arzouyán (0222), Sofía (1483), Chantal Heiland (0283), Tiziana Pittella (0464), Martina Passaro (1637), Clara Marain (0468), Sofía Hernández (2289), Valentina (0741), Guadalupe Claro (1834), Mía Daiana Torres (1456), Florencia Gutiérrez (2516), Juana (2290), Luna Etcheverry (2395), Agustina Gaitán (2602), Lourdes Pittella (2548) y la participante número 1506.

En la próxima ronda, los jurados analizarán el desempeño previo de las 81 competidoras seleccionadas a lo largo del programa para definir quiénes ingresarán a los talleres intensivos.