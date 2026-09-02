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Necrológicas de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 2 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Bravo, Juan Alfredo

Participamos la partida de nuestro querido amigo Juan, ocurrida en General Roca el 01/09/26. Acompañamos a Elvira, Miguel, Marcos, Vero y a toda la familia, con todo el cariño del mundo. Mirta, Diego, Ariel, Llanara.

ROMERO, CRISTINA

02/09/25.Querida Cris, ya un año que partiste, se que estaras brillando junto a Dios, siempre como una reina. Beso al cielo para ti. Te queremos y extrañamos todos los dias. Maru y familia.

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