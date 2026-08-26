BMW y MINI renuevan su gama en la Argentina

El M2 CS alcanza 530 CV y 650 Nm con tracción trasera pura. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y supera los 300 km/h.

BMW Group Argentina amplía su oferta en el país con una serie de lanzamientos que consolidan su perfil dentro del segmento de alto desempeño. La presentación incluye al BMW M2 CS, al BMW M440i xDrive Cabrio y a las nuevas configuraciones de la familia MINI John Cooper Works, una combinación que abarca desde coupés compactos de alto rendimiento hasta descapotables y SUV deportivos.

El movimiento de la marca apunta a reforzar su presencia en los segmentos más dinámicos del mercado premium, con propuestas que priorizan la conducción deportiva, la tecnología aplicada al manejo y la diferenciación estética. En todos los casos, se trata de modelos que elevan el nivel de equipamiento y performance respecto de sus versiones convencionales. BMW M2 CS el modelo más extremo de la gama compacta

El principal lanzamiento de esta tanda es el BMW M2 CS (2026), la variante más radical de la coupé del segmento C. Se posiciona como la opción de mayor rendimiento dentro de la familia M2, con una puesta a punto específica para conducción deportiva intensiva, tanto en ruta como en circuito.

Motor seis cilindros con mayor potencia y ajustes de competición

El M2 CS mantiene el conocido motor seis cilindros en línea 3.0 bi-turbo, pero con una calibración que eleva su potencia hasta los 530 cv y el torque a 650 Nm. Se asocia a una caja automática M Steptronic de ocho velocidades con tracción trasera, lo que permite una respuesta más directa y prestaciones optimizadas.

Entre las mejoras específicas se destacan los ajustes en suspensión, frenos y dirección, además de una reducción de peso lograda mediante el uso de componentes en fibra de carbono. Este trabajo conjunto permite un comportamiento más preciso y una mayor eficiencia en conducción exigente, manteniendo el carácter del modelo dentro de la gama M.

MINI John Cooper Works amplía su oferta deportiva

En paralelo, MINI refuerza su identidad deportiva con la incorporación de nuevas versiones John Cooper Works. La gama incluye configuraciones tanto en el Cooper como en el Countryman, con distintas potencias y niveles de equipamiento, pero siempre con una orientación clara hacia el desempeño dinámico.

El Countryman JCW se posiciona como la variante más potente dentro de la familia MINI, mientras que las ediciones especiales GP Inspired suman un enfoque estético más agresivo y detalles exclusivos que remiten a la historia deportiva de la marca. En conjunto, la oferta JCW se convierte en la más amplia de la historia de MINI en Argentina.

BMW M440i xDrive Cabrio suma la opción descapotable

Otra de las novedades es la llegada del BMW M440i xDrive Cabrio, que incorpora la variante descapotable a la gama Serie 4. Este modelo se destaca por combinar un motor seis cilindros en línea de 387 cv con tracción integral xDrive y una caja automática Steptronic de ocho velocidades.

El sistema de techo de lona retráctil permite disfrutar de la conducción a cielo abierto, sin resignar confort ni rigidez estructural. Con capacidad para cuatro ocupantes reales, el M440i Cabrio se ubica entre las pocas opciones convertibles del segmento premium disponibles actualmente en el mercado argentino.