Hyundai acelera su expansión en Neuquén y Río Negro junto a Sur Car

Hyundai tiene una presencia consolidada en Neuquén y Río Negro, y Sur Car es concesionario oficial de la marca para ambas provincias desde hace más de 20 años.

El mercado automotor en la Patagonia atraviesa una etapa de reactivación y reconfiguración, impulsada por una mayor disponibilidad de unidades y una oferta más amplia. En ese contexto, Hyundai consolida su presencia en Neuquén y Río Negro, donde el concesionario oficial Sur Car opera desde hace más de dos décadas como referente regional.

Leonardo Tamagni, uno de los dueños de la firma, explicó que la compañía se encuentra en un momento de transformación: “Hyundai tiene una presencia consolidada en Neuquén y Río Negro, y Sur Car es concesionario oficial de la marca para ambas provincias desde 2005. Durante estos más de veinte años acompañamos el crecimiento de Hyundai en la Patagonia y construimos una relación de largo plazo con nuestros clientes”.

En ese camino, el concesionario inicia una nueva etapa enfocada en modernizar la atención: “Actualmente estamos iniciando una nueva etapa, en la que buscamos combinar esa trayectoria con una atención más ágil y nuevas herramientas digitales”, sostuvo. Entre los cambios, destacó la renovación de canales online y el uso de tecnología: “Estamos renovando nuestra página web, mejorando el seguimiento de las consultas e incorporando herramientas de inteligencia artificial para brindar una primera orientación sobre modelos, versiones y alternativas de financiación”.

A pesar de la digitalización, el contacto directo sigue siendo clave: “Al mismo tiempo, seguimos considerando fundamental la experiencia presencial: conocer el vehículo, recibir asesoramiento personalizado y realizar una prueba de manejo”, remarcó Tamagni, quien también puso en valor el showroom ubicado en la ciudad de Neuquén como punto central de la operación.

Crecimiento sostenido y mayor disponibilidad de unidades

El contexto comercial acompaña este proceso. Según detalló Tamagni, “el desempeño de Hyundai viene mostrando una evolución muy positiva”. En números concretos, explicó: “Durante el primer semestre de 2026 se patentaron 3.433 vehículos de la marca en todo el país, frente a 2.427 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un crecimiento interanual superior al 41%”.

Este avance estuvo vinculado a una mejora en la oferta: “Esta evolución estuvo acompañada por una mayor disponibilidad de unidades y por la incorporación de nuevos productos”, afirmó. Y agregó: “Después de varios años en los que las restricciones a las importaciones limitaron la oferta, actualmente podemos contar con un stock más estable y responder mejor a la demanda”.

Dentro de ese crecimiento, algunos modelos fueron determinantes: “El HB20 y el HB20S son los modelos que aportan mayor volumen y permitieron ampliar significativamente el público de la marca”, señaló. En paralelo, los SUV mantienen su protagonismo: “En el segmento de los SUV, Creta y Tucson siguen ocupando un lugar muy importante, especialmente entre familias y clientes que priorizan espacio, confort, seguridad y tecnología”.

HB20 y SUV: claves del mercado patagónico

El caso del HB20 es central en la estrategia regional. “El HB20 se convirtió claramente en el principal modelo de volumen de Hyundai en la región y en la puerta de entrada de muchos clientes a la marca”, explicó Tamagni. Desde su lanzamiento, el modelo registró 247 unidades patentadas entre Neuquén y Río Negro: 207 hatchback y 40 sedanes.

La preferencia del público es clara: “El hatchback concentra aproximadamente el 84% de esos patentamientos, lo que muestra una preferencia muy marcada del público regional por esa carrocería”. A su vez, la transmisión automática gana terreno: “Las versiones con caja automática representan cerca del 70% de las ventas del HB20”.

Hyunday HB20.

En cuanto a los atributos más valorados, destacó: “Más allá del precio, los clientes valoran especialmente su motor 1.6, su diseño y su equipamiento de seguridad. Todas las versiones cuentan con seis airbags”, además de asistencias avanzadas en las versiones superiores. Incluso, subrayó su posicionamiento: “Tanto en las opiniones de expertos como en foros de usuarios, vemos que el modelo se encuentra muy bien posicionado dentro de su segmento”.

Por su parte, los SUV reflejan las necesidades propias de la región. “Los clientes patagónicos valoran especialmente la versatilidad de los SUV. Buscan vehículos cómodos para el uso cotidiano, pero que también ofrezcan espacio, seguridad y buen comportamiento para viajar por las rutas de la región”, explicó.

En ese sentido, detalló las diferencias dentro de la gama: “En Creta, la decisión de compra suele estar vinculada con su tamaño, la posición de manejo, el equipamiento y la practicidad para una familia”, mientras que en Tucson se suma un salto tecnológico: “aparecen además un mayor nivel de confort y tecnología, junto con distintas alternativas de motorización y tracción, incluidas las configuraciones 4×4 e híbrida”.

Finalmente, Tamagni destacó el perfil del cliente local: “Lo que vemos en el showroom y en las pruebas de manejo es que el público de la región conoce bien este tipo de vehículos y presta mucha atención no solamente al diseño, sino también a la seguridad, el equipamiento y la utilidad concreta que tendrá el vehículo”.

En un escenario más competitivo y con mayor oferta, Sur Car apuesta a consolidar su presencia combinando experiencia, tecnología y cercanía con el cliente, mientras Hyundai continúa ampliando su base en el sur del país.