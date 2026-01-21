El mercado automotor muestra sus cartas

El verano volvió a transformarse en una plataforma estratégica para la industria automotriz. Con miles de turistas circulando por la Costa Atlántica, las automotrices aprovechan la temporada alta para mostrar sus novedades, reforzar su posicionamiento de marca y anticipar buena parte de los lanzamientos que llegarán al mercado argentino en 2026. Cariló, Pinamar y el eje de la Ruta 11 concentran presentaciones, adelantos tecnológicos y experiencias pensadas para el contacto directo con el público.



Más allá del contexto del mercado, el mensaje fue claro: este año estará marcado por una mayor oferta de SUVs, una fuerte presencia de pick ups y un avance sostenido de la electrificación, tanto en versiones híbridas como 100% eléctricas.

RENAULT

La marca del rombo eligió nuevamente Cariló como escenario para mostrar uno de sus productos más importantes de cara a 2026. Allí realizó el avant-première del Boreal, un SUV mediano que llegará importado desde Brasil hacia fines del primer trimestre del próximo año. El modelo se posicionará entre Kardian y Koleos, con una propuesta orientada al corazón del segmento C.



Con 4,56 metros de largo, un baúl de 522 litros y un motor 1.3 turbo de 156 CV asociado a una caja automática de doble embrague, el Boreal buscará competir con referentes como Corolla Cross, Taos y Compass. El stand se completa con la gama actual de la marca, incluidos Arkana y Koleos híbridos E-Tech, en un espacio de diseño inspirado en la estética parisina. Además, Renault refuerza su presencia en Pinamar con servicios de asistencia para clientes durante el verano.

FORD

Ford refuerza su protagonismo en el verano con una presencia destacada en la Costa Atlántica y Uruguay a través de su edición Summer 2026. El stand de Cariló, abierto del 26 de diciembre al 1 de marzo, exhibe el portfolio completo de la marca, con foco en SUVs y pick ups.



La familia Raza Fuerte concentra la atención, con la Ranger producida en Pacheco, Maverick, F-150 Tremor, Ranger Raptor y F-150 Raptor. La oferta se completa con los SUVs Territory, Everest, Bronco y Bronco Sport, mientras que la gran novedad es el Mustang Dark Horse, la versión más extrema de la séptima generación del deportivo.



En Pinamar Norte, el Off-Road Campus propone test drives, travesías nocturnas y clínicas de manejo, junto a eventos especiales como el Sunset Drive y el Raptor Day. Además, Ford suma activaciones en Mar del Plata y Chapadmalal ligadas al golf, el surf, el skate y la música.

En paralelo, la marca anticipó sus próximos pasos productivos: este año lanzará la Ranger Cabina Simple y Cabina Chasis, y confirmó el desarrollo de la Ranger PHEV y la Ranger Tremor, reforzando su estrategia desde la planta de Pacheco.

CHEVROLET

La firma del moño desembarcó con una propuesta integral bajo el concepto “Esto es Chevrolet”, que resume el proceso de renovación de su portfolio. En Cariló, los grandes protagonistas son el Spark EUV, primer modelo 100% eléctrico de la marca en la Argentina, y la nueva Captiva PHEV, que realiza su presentación estelar tras una preventa con buena respuesta.

A la oferta se suma la Tahoe Z71, un SUV de gran porte con motor V8 y capacidad para siete pasajeros, que funciona como insignia de marca. En Pinamar, Chevrolet amplia su despliegue con Tracker, Onix y Spark EUV, además de travesías off-road con Silverado, S10 y Trailblazer, una de las experiencias más convocantes del verano.

STELLANTIS

El Grupo Stellantis volvió a apostar por un formato multimarca en el Summer Car Show, ubicado sobre la Ruta 11, kilómetro 407, entre Cariló y Villa Gesell. Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM y DS comparten espacio junto al debut de Leapmotor, la marca china de vehículos eléctricos que se suma al grupo.

Entre las principales novedades se destacan el Citroën C4 híbrido, la nueva generación del C5 Aircross, el DS 7 híbrido enchufable y la renovada Fiat Toro, que llegará en marzo con un motor turbodiésel de 200 CV. Jeep exhibe adelantos globales como el Recon eléctrico y la nueva Cherokee híbrida, mientras que RAM exhibe la Dakota de producción nacional. Test drives, academias off-road y pista 4×4 completan la propuesta.

HONDA

Honda vuelve a decir presente en Cariló con un stand que refleja sus cuatro unidades de negocio. En autos, la gran novedad es la WR-V, que se encuentra en etapa de preventa y se suma a HR-V, ZR-V y al Civic Advanced Hybrid.

El espacio también incluye motocicletas, con la XL750 Transalp como modelo destacado, además de productos de fuerza y motores marinos. La propuesta refuerza el perfil tecnológico y versátil de la marca japonesa en el mercado local.

FOTON Y CHERY

Bajo la representación del Grupo Corven, Chery y Foton comparten protagonismo en Cariló. Chery exhibe el Arrizo 8 híbrido enchufable, un sedán mediano que combina 205 CV, más de 1.300 kilómetros de autonomía total y un precio sugerido de u$s34.600 (llegará a los concesionarios el 1 de febrero). Además, la marca anticipó la llegada del Tiggo 7 PHEV, prevista para mediados de 2026.

Foton, por su parte, refuerza su ofensiva en pickups con nuevas versiones de la Tunland G7 y el anticipo de la Tunland V9, que suma un motor naftero de 244 HP a la variante Mild Hybrid. Con precios desde $38 millones más IVA, apunta tanto al uso laboral como recreativo.

MERCEDES-BENZ /CAMIONES Y BUSES

La marca alemana volvió a desplegar su propuesta de verano en la Costa Atlántica con espacios exclusivos en Pinamar y Mar del Plata, pensados para acompañar a sus clientes en un contexto de relax y disfrute. En el Mercedes-Benz Beach Club de Pinamar y en Punta Mogotes (Balnerario 12), la marca combina gastronomía, bienestar y actividades recreativas, además de la exhibición de camiones como los Atego 1721 y Atego 1732. La iniciativa refuerza el vínculo con los usuarios fuera del ámbito laboral, con eventos especiales y servicios premium durante toda la temporada.

VOLKSWAGEN

Volkswagen renovó su stand en Cariló y lo convirtió en punto de encuentro para clientes y fanáticos. Allí exhibe los últimos lanzamientos de su portfolio, con protagonismo para el nuevo Tera y el Taos, junto a modelos como Tiguan, Nivus, T-Cross, Vento GLI y Amarok V6 Hero.

La gran atracción es el Golf GTI, que se presenta por primera vez en el país en condición de avant-première. Se trata de la octava generación del icónico deportivo, que volverá al mercado argentino a fines de 2026, importado desde Alemania y equipado con un motor 2.0 turbonaftero de 265 CV.



A su vez, Volkswagen Camiones y Buses vuelve a decir presente en Mar del Plata y suma a Playa Varese como escenario de su propuesta de verano. Por segundo año consecutivo, la marca instala un stand abierto al público que combina exhibición de camiones, espacios de descanso y actividades recreativas, con el objetivo de acercar su universo a clientes y visitantes en un contexto relajado, lejos de las rutas.

BMW

BMW Group Argentina puso en marcha su temporada de verano con una propuesta que combina exhibición y experiencias de manejo en Punta del Este y Cariló, dos destinos clave del turismo regional. La iniciativa busca reforzar el vínculo con clientes y visitantes, acercando su portfolio de autos y motos en espacios exclusivos.



En Punta del Este, la marca exhibe el BMW X7, su SUV tope de gama, en Casa EVE, y realiza test drives en Godai Reserve Laguna de José Ignacio, donde se pueden manejar modelos con tracción integral xDrive como X2, X3 M50, X5 y M340i.

En Cariló, BMW Group vuelve al Divisadero Club de Mar con una amplia gama de BMW y MINI, que incluye versiones híbridas enchufables y deportivas. Además, BMW Motorrad participa con motos de la familia GS, disponibles para exhibición y pruebas de manejo. La propuesta se completa con beneficios gastronómicos exclusivos para clientes durante toda la temporada.