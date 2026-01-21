Un año histórico para los autos usados en la Argentina

El mercado argentino de autos usados cerró 2025 con números inéditos. A lo largo del año se comercializaron 1.887.024 unidades, lo que representó un crecimiento del 8,12% frente a 2024 y permitió superar el anterior máximo histórico, registrado en 2013 con 1.855.032 transferencias. De este modo, el segmento confirmó su rol central dentro del ecosistema automotor nacional, en un contexto donde el vehículo usado sigue siendo la principal puerta de acceso a la movilidad.



Los datos corresponden al informe anual de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que también detalló el comportamiento del último mes del año. En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una cifra inferior a la de diciembre de 2024, pero con una mejora significativa respecto de noviembre, reflejando un cierre de año activo y sostenido.



Más allá del volumen total, uno de los aspectos que volvió a destacarse fue la continuidad en las preferencias del público. Aun con varios modelos ya discontinuados, el ranking de los más vendidos mantiene una fuerte presencia de autos conocidos, confiables y con amplia oferta en el mercado de reposición.

En ese contexto, el Volkswagen Gol volvió a quedarse con el primer puesto del ranking anual. Con 104.581 unidades transferidas, el histórico hatchback reafirmó su vigencia como el usado más buscado del país, pese a haber sido reemplazado en la oferta 0 km por el Polo.



La Ranger quedó en el top five de los usados más vendidos del país.

La lista de los más vendidos confirma una fuerte presencia de pickups, con Hilux, Amarok y Ranger ocupando tres lugares dentro del top five, un reflejo del peso que tienen estos vehículos tanto en el mercado nuevo como en el de segunda mano. Al mismo tiempo, varios modelos ya discontinuados —como Classic, EcoSport, Palio o Ka— siguen siendo protagonistas por su relación precio-producto y costos de mantenimiento conocidos.En el análisis mensual, diciembre mantuvo la misma tendencia: el Gol lideró con 8.258 unidades, seguido por Hilux (6.018) y Amarok (4.281), lo que muestra una notable estabilidad en las preferencias.



Neuquén, entre las provincias que más crecieron

El crecimiento del mercado no fue uniforme en todo el país. Algunas provincias mostraron desempeños muy por encima del promedio nacional. Formosa encabezó la suba interanual con un 29,68%, seguida por Santiago del Estero (25,24%), Neuquén (23,73%) y Jujuy (17,12%), entre las más destacadas.

Desde la CCA, su presidente Alberto Príncipe señaló que “el 2025 confirmó que el mercado de autos usados está más activo que nunca”, y atribuyó el resultado al reordenamiento de variables económicas que impactaron positivamente en el sector.



De cara a 2026, el foco estará puesto en mejorar las condiciones de financiamiento, un punto clave para sostener el volumen de operaciones, y en la incorporación de herramientas tecnológicas que optimicen la comercialización y el acceso del público. Según Príncipe, la evolución del primer semestre será determinante para anticipar la tendencia del año.

Los 10 autos usados más vendidos de 2025

1 Volkswagen Gol

104.581 u.

2 Toyota Hilux

74.097 u.

3 Chevrolet Classic / Corsa

55.501 u.

4 Volkswagen Amarok

50.957 u.

5 Ford Ranger

50.552 u.

6 Ford EcoSport

38.401 u.

7 Toyota Corolla

38.205 u.

8 Peugeot 208

38.079 u.

9 Fiat Palio

35.938 u.

10 Ford Ka

33.516 u.