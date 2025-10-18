Espectáculo vintage en Roca: 13 fotos imperdibles de los autos antiguos que participaron de la Manzana Clásica

Roca se vistió de gala para realizar la 16° edición de la Manzana Clásica y Sport, el tradicional evento organizado por el Club de Antigüedades Móviles (CAM), que este año cumple 25 años. El evento se realiza este 18 de octubre en Paso Córdoba, donde ya arribó una impresionante colección de vehículos antiguos y clásicos que llegaron desde diversos puntos de la Patagonia.

Mirá las increíbles imágenes tomadas por el fotógrafo de Diario RÍO NEGRO, Andrés Maripe:

Los ‘fierros’ relucientes, que representan un valioso patrimonio rodante, ofrecieron a vecinos y vecinas un inolvidable viaje en el tiempo.

Todos las personas presentes pudieron revivir la pasión por los motores y el diseño vintage en un auténtico espectáculo para los amantes del automovilismo

Los clásicos llegaron desde distintas localidades de Río Negro, Neuquén, La Pampa y hasta de Comodoro Rivadavia.

La jornada comenzó en La Pulpería de Paso Córdoba, donde se acreditaron los participantes y se sirvió el desayuno.

Desde el punto mencionado partieron los 45 binomios inscriptos, con autos y vehículos históricos con el fin de recorrer la Ruta 6 hacia Casa de Piedra para luego regresar por Ruta 22 hasta el Jockey Club.

Este evento es organizado tradicionalmente por el Club de Antigüedades Móviles (CAM), institución que nació en 1999 con apenas un puñado de entusiastas.

Actualmente el CAM reúne a 93 socios de toda la región. El evento de este sábado coincide justo con el aniversario del club.

Si bien la Manzana Clásica tiene un tramo regulado y premiaciones, desde la organización resaltaron que lo que prima es el espíritu de camaradería.

Tras el recorrido y el almuerzo en el Jockey Club, la celebración culminará con una cena-show y la entrega de premios a las 21:30, en el mismo predio.