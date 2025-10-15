Tesla y la fiebre por los autos exóticos en la Argentina

La reciente llegada del Tesla Cybertruck al país volvió a poner en el centro del debate la importación de autos de lujo y eléctricos. Las modificaciones recientes a la Ley de Tránsito, implementadas en marzo, facilitaron el ingreso de vehículos desde Estados Unidos, eliminando la necesidad de contar con un representante importador y permitiendo que tanto personas físicas como jurídicas puedan gestionar homologaciones de manera directa. Esta apertura generó un renovado interés en traer modelos exclusivos, considerados más confiables y seguros que otras opciones disponibles en el mercado internacional.

En diálogo con el diario Río Negro, Málek Fara, propietario de Black Sapphire, destacó la diferencia de optar por autos norteamericanos frente a modelos chinos: “Lo mejor que podemos traer es un vehículo americano, y eso es lo que hacemos. Los Tesla que ofrecemos son del mercado estadounidense; los de origen chino pueden ser más baratos, pero presentan riesgos de software”.

El empresario explicó que la llegada del Cybertruck tiene un valor simbólico: “Representa el éxito de la profunda modificación a la Ley de Tránsito que se implementó en marzo. Se eliminó la figura del representante importador, lo que abrió la posibilidad de que tanto personas jurídicas como físicas tramiten homologaciones. Esto destrabó un sistema monopólico y abrió la puerta a la competencia y la innovación”.

Málek Fara, propietario de Black Sapphire y dos Tesla Cybertruck ya vendidos.



Según Fara, “las dos primeras unidades del Cybertruck se vendieron en apenas 24 horas, y ya hay cuatro más en camino: dos Cybertruck 4×4 con 600 caballos de potencia y dos Cyberbeast, la versión más potente, con tres motores, 830 caballos y aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. Los precios oscilan entre 250.000 y 300.000 dólares”.

Black Sapphire no solo se centra en la importación, sino también en ofrecer un servicio posventa de primer nivel. “Si hubo algún inconveniente, respondimos igual o mejor que una garantía oficial, incluso trayendo técnicos del exterior en 48 horas. Hoy el cliente es exigente y nuestro estándar de cumplimiento es el más alto”, aseguró Fara.

“Las dos primeras unidades del Cybertruck se vendieron en apenas 24 horas, y ya hay cuatro más en camino: dos Cybertruck 4×4 con 600 caballos de potencia y dos Cyberbeast, la versión más potente, con tres motores, 830 caballos y aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. Los precios oscilan entre 250.000 y 300.000 dólares”. Málek Fara, propietario de Black Sapphire.

El empresario aclaró además que no hubo reducción de impuestos como se publicó en algunos medios: “La operación se realiza bajo los tributos tradicionales, incluyendo IVA, ingresos brutos, impuesto al lujo y tasa estadística, sin beneficios especiales para modelos como el Cybertruck”.

En relación a las marcas chinas, Fara fue categórico: “Van a saturar el mercado. Habrá distorsión de precios y mucha oferta de calidad dispar. No es un negocio rentable para nosotros competir ahí”.

Hummer, otro exótico y codiciado vehículo, con 1.000 caballos de potencia.



Black Sapphire también importa otros vehículos exóticos, como el Hammer EB con 1.000 caballos y el YOYO Pro de 25.900 dólares, de los cuales se vendieron más de 20 unidades. Además, la compañía analiza incorporar Rivian a su catálogo. “Lo exótico, lo nuevo y lo disruptivo es lo que genera interés. Con el Cybertruck logramos eso: marcar un antes y un después en el mercado argentino”, concluyó Fara.

YOYO Pro, con buena demanda en este mercado donde ya se vendieron más de 20 unidades.



El desembarco de estos modelos refleja un cambio en la dinámica de importación en el país, donde cada vez más clientes buscan innovación, exclusividad y tecnología de vanguardia. La apertura normativa y el interés por autos eléctricos de alta gama auguran un mercado más competitivo y diversificado, con énfasis en la seguridad, la garantía y la experiencia del comprador.

El Cybertruck, junto con otros modelos de alto desempeño importados desde Estados Unidos, no solo refuerza la presencia de vehículos de lujo, sino que también establece nuevos estándares para la comercialización y el servicio posventa en la Argentina. Esta tendencia apunta a consolidar un segmento de autos exóticos y eléctricos, con un enfoque más seguro y confiable que el de otras alternativas internacionales, asegurando que la experiencia del cliente sea completa desde la compra hasta el mantenimiento.

*Periodista especializado en sector automotor