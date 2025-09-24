ASÍ LO VEO YO | Industria automotriz: inversión, tecnología y desafíos de competitividad
El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, comenzó analizando la actualidad del mercado automotor: “Venimos de un 2024 donde la industria superó apenas las 400.000 unidades. Proyectábamos 500.000 y ahora vemos cerca de 650.000, dependiendo de la volatilidad y el crédito a la demanda”.
Sobre financiación, explicó que la mayor disponibilidad de modelos y las tasas subsidiadas jugaron un papel clave, con operaciones financiadas que pasaron de 25%-30% a más del 50%. Además, resaltó la importancia de la competitividad exportadora y comparó los impuestos locales con los de otros países, recordando que entre el 60% y 70% de la producción de la planta de Pacheco se destina al exterior.
En esa línea, Galdeano habló en la quinta edición del evento anual de movilidad organizado por La Nación, donde reforzó su visión sobre inversiones a largo plazo. Destacó los US$660 millones recientemente ejecutados y otros US$40 millones para nuevas versiones de la Ranger, subrayando que la industria debe pensar en estabilidad estructural y tecnológica. Según el ejecutivo, los vehículos modernos combinan nafteros, híbridos y cada vez más tecnología, conectividad y sistemas de conducción autónoma, respondiendo a la creciente expectativa del cliente y a la necesidad de inversión continua en innovación.
