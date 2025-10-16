Mirá los autos antiguos que llegan a Roca por la Manzana Clásica

Tras el recorrido y el almuerzo en el Jockey Club, la celebración culminará con una cena-show y la entrega de premios.-

La Manzana Clásica y Sport ya es parte del calendario fierrero de General Roca. Este sábado 18 de octubre, desde las 9 de la mañana, se realizará la 16° edición del tradicional evento organizado por el Club de Antigüedades Móviles (CAM), que este año coincide con el 25° aniversario de la institución.

“Tenemos el placer y el gusto de cumplir 25 años, y esta edición es muy especial”, contó Wenceslao Rodríguez, integrante del CAM, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO. “Nos visitarán participantes de distintas localidades de Río Negro, Neuquén, La Pampa y hasta de Comodoro Rivadavia. Es una fiesta para todos los que amamos los autos antiguos y la historia de la región”, agregó.

Una cita con historia

La jornada comenzará en La Pulpería de Paso Córdoba, donde se acreditarán los participantes y se servirá el desayuno. Desde allí partirán los 45 binomios inscriptos, con autos y vehículos históricos que recorrerán la Ruta 6 hacia Casa de Piedra, regresando por Ruta 22 hasta el Jockey Club.

“Entre las 9 y las 10 de la mañana van a poder disfrutar de todos los vehículos juntos —adelantó Rodríguez—, por eso invitamos a los vecinos de Roca a acercarse a verlos. Es un momento único para compartir la pasión y la historia que representan estas máquinas.”

Patrimonio sobre ruedas

El Club de Antigüedades Móviles nació en 1999 con apenas un puñado de entusiastas. Hoy reúne a 93 socios de toda la región. “Más allá de los autos, lo que nos une es la amistad y el amor por lo antiguo —explicó Rodríguez—. Tenemos carruajes, motos, bicicletas, objetos del hogar, juguetes, patentes y herramientas ferroviarias. Todo eso forma parte del patrimonio histórico que queremos preservar.”

Entre las joyas más valiosas de su colección, mencionó un camión Ford T de 1912, “uno de los vehículos más antiguos que hay en la Patagonia fuera de los de vapor”, y un Chevrolet 1925 restaurado por la familia Fiec, un ícono del automovilismo roquense.

Aunque la Manzana Clásica tiene un tramo regulado y premiaciones, lo que prima es el espíritu de camaradería. “El CAM es un club de amigos. Nos ayudamos con repuestos, compartimos conocimientos y sobre todo tratamos de hacer actividades solidarias y culturales”, señaló Rodríguez.

La institución realiza viajes a distintas localidades con fines benéficos y participa de eventos turísticos como la apertura de temporada en Las Grutas. “Tratamos de colaborar con la sociedad, especialmente con los chicos de la Línea Sur. A veces lo que llevamos no son autos, sino soluciones”, remarcó.

Una pasión que se hereda

Rodríguez aseguró que lo que los moviliza va más allá del fierro. “Es una pasión que une generaciones. Cuando un abuelo comparte con su nieto la historia de un auto, un juguete o una plancha antigua, se genera un vínculo muy fuerte. Esto también tiene que ver con mantener viva nuestra identidad patagónica.”

“Argentina es un país joven —reflexionó—, pero estos objetos cuentan la historia de cómo se fue formando el Alto Valle desde principios del siglo pasado. Restaurar y cuidar esas piezas es, de algún modo, preservar nuestra memoria colectiva.”

El cierre de la jornada

Tras el recorrido y el almuerzo en el Jockey Club, la celebración culminará con una cena-show y la entrega de premios a las 21:30, en el mismo predio. Habrá sorteos y un show musical para cerrar un día a puro motor y nostalgia.

“Invitamos a todos a acercarse, disfrutar y compartir esta pasión, que no es solo por los autos, sino por la historia que representan”, concluyó Rodríguez.

