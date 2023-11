La Ranger Experience llegó a su fin en 2023: recorrió más de 29.000 km en todo el país

Ford y sus concesionarios desarrollaron en conjunto la Ranger Experience 2023, una propuesta pensada para acercar la Nueva Generación de Ranger a sus clientes -o potenciales clientes- a través de pruebas de manejo en circuitos urbanos y en terrenos off-road. Esta iniciativa complementó el plan de lanzamiento de la Nueva Ranger, que llegó para redefinir el segmento y que tuvo una extraordinaria recepción, con una convocatoria de más de 10.000 personas en los múltiples eventos de lanzamiento llevados a cabo por los concesionarios de todo el país.

La Ranger Experience 2023 estuvo divida en tres caravanas que recorrieron todo el interior del país, y debido al éxito de estas, Ford decidió sumar una cuarta caravana que recorrió el AMBA en las últimas semanas.

En estos cuatro circuitos, se completaron 4.000 test drives, se recorrieron más de 45 ciudades y se realizaron más de 60 eventos que contaron con la participación de más de 10.000 personas. En total, fueron 29.000 Kms recorridos. Las ciudades donde se realizaron estos eventos fueron Córdoba, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Buenos Aires, entre muchas otras, donde confluyeron clientes e invitados y en donde se ofrecieron charlas técnicas, test-drives con acompañamiento de pilotos especializados y clínicas de manejo.

Ford Pro



La división de Ford dedicada 100% a atender las necesidades de movilidad de los clientes comerciales – sean flotas pequeñas, medianas o grandes-, también contó con eventos exclusivos para aquellos usuarios que quisieran conocer en detalle la Nueva Generación de Ranger y poner a prueba a la Transit Van para ver cómo se adaptan a las necesidades de sus empresas y negocios. Esta propuesta concluyó con más de 8 eventos Ford Pro realizados en varias de las ciudades hasta donde llego la Ranger Experience.

La Nueva Ranger como protagonista



La recientemente lanzada Nueva Ranger que llegó para redefinir el segmento de pick-ups medianas en la región por su tecnología, calidad, performance, robustez y conectividad, fue la protagonista en esta experiencia ofreciendo a sus clientes la posibilidad de que la conozcan en detalle en las siguientes versiones: Nueva Ford Ranger Limited Plus 3.0L V6 4WD, Nueva Ford Ranger XLT 2.0L Bi Turbo 4×4 AT, Ranger XLS 3.0L V6 4WD AT y Ranger XL 2.0L Turbo 4×4 MT.

La nueva Ranger fue el vehículo utilizado para vivir la experiencia Ford.



De esta forma, Ford continúa proponiendo experiencias diferenciales para acercarse a sus clientes y potenciales clientes, que permiten conocer en primera mano y probar todas las características de la Nueva Generación de Ranger, que llegó al mercado en 2023 como fruto de una inversión de USD 660 millones de dólares en la planta de General Pacheco en la Provincia de Buenos Aires.