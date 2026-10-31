Las 1000 Millas Sport regresan a la Patagonia: cinco días de automovilismo, historia y paisajes de ensueño

La competencia, que se inicia y culmina en el emblemático Hotel Llao Llao de Bariloche, combina espíritu deportivo, historia, gastronomía y paisajes únicos.

Las 1000 Millas Sport son mucho más que una competencia. Es una experiencia deportiva, cultural y turística convertida en tradición que va construyendo su propia leyenda. Todo este mundo recobrará vida entre el 25 al 29 de noviembre, donde la Patagonia volverá a ser el escenario de una de las citas más esperadas del calendario automovilístico internacional, con Bariloche como epicentro de su 37.ª edición.

Organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948, la prueba convoca cada año a pilotos y navegantes de distintos países para compartir una experiencia en la que la precisión al volante, la pasión por los autos clásicos y el placer de recorrer algunos de los paisajes más extraordinarios de la Argentina se conjugan en una misma aventura.

La edición 2026 llegará con novedades. Entre ellas, la incorporación de nuevas pruebas de regularidad que elevarán el nivel de exigencia para las tripulaciones y pondrán a prueba incluso a los competidores más experimentados.

Alejandro López y Gabriel Gourovich, conduciendo un Mercedes Benz 290, fueron los ganadores de las 1.000 millas 2025.

“Nos gusta reinterpretar la propuesta en cada edición. Siempre hay caminos por descubrir y paisajes nuevos por recorrer. Este año, en particular, incorporamos pruebas de regularidad que van a poner a prueba hasta a los competidores más experimentados”, explica Fernando Briones, presidente del CAS y del Comité Organizador.

El arte de la regularidad: precisión, concentración y trabajo en equipo

Lejos de una carrera de velocidad, las 1000 Millas Sport tienen en la regularidad su principal desafío. Aquí no gana necesariamente quien acelera más, sino quien logra mantener el ritmo preciso, interpretar las referencias y alcanzar una sincronización perfecta entre piloto y copiloto.

“La regularidad exige una conexión total entre el piloto y su navegante”, señala Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Sport. Una dinámica que requiere meses de preparación y que, durante cada jornada, pone en juego concentración, resistencia, comunicación y complicidad. “No es acelerar, es ritmo, sincronicidad, concentración, resistencia y mucha comunicación entre el piloto y el copiloto”, resume Briones.

Como antesala de la gran cita patagónica, el 7 de noviembre se disputarán las Pre 1000 Millas Sport, una instancia que permitirá a las tripulaciones evaluar su preparación y ajustar la coordinación antes de afrontar el desafío principal.

Una grilla internacional con verdaderas joyas del automovilismo

Uno de los grandes atractivos de esta edición será, una vez más, el parque automotor. La grilla 2026 ya cuenta con participantes confirmados de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Chile y Uruguay, además de representantes argentinos, en una convocatoria que promete convertir cada jornada en un recorrido por la historia del automóvil deportivo.

Mercedes-Benz 300 SL, Aston Martin DB5, Bugatti T37, Ferrari 365 GTC y BMW 328 son algunos de los modelos emblemáticos que formarán parte de esta exhibición dinámica de verdaderas piezas de colección. “La grilla va a ser un espectáculo visual”, adelanta Briones. Y no es para menos: cada vehículo representa una época, una historia y una manera particular de entender la pasión por el automóvil.

La Patagonia, una protagonista más de la competencia

Con largada y llegada en el emblemático Hotel Llao Llao, las 1000 Millas Sport volverán a desplegar su recorrido por algunos de los paisajes más representativos de la región. Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura serán parte de un itinerario que combinará caminos escénicos, nuevas paradas para almuerzos y refrigerios y escenarios naturales que convierten a esta competencia en una experiencia difícil de igualar. “El entorno patagónico es la escenografía perfecta y acompaña en toda la competencia”, sostiene Briones.

Para quienes quieran disfrutar del espectáculo desde afuera, el tradicional Parque Cerrado del Centro Cívico de Bariloche volverá a ser uno de los grandes puntos de encuentro con el público. También habrá distintas oportunidades para observar el paso de los vehículos por los recorridos panorámicos de la región.

Más allá de su dimensión deportiva y turística, las 1000 Millas Sport mantienen un fuerte compromiso con las comunidades que reciben a la competencia. A través de su tradicional remate solidario, la organización acompaña al Banco de Alimentos y a distintas instituciones locales.

Además, durante los últimos seis años profundizó su trabajo conjunto con organizaciones de la región, entre ellas Fundación Challenge, Puentes de Luz y Fundación Cruzada Patagónica. De esta manera, la competencia busca que su paso por la Patagonia trascienda el espectáculo automovilístico y se traduzca también en un aporte concreto y sostenible para las comunidades locales.

Con nuevas pruebas, tripulaciones internacionales y una selección de automóviles que forman parte de la historia grande del deporte motor, las 1000 Millas Sport se preparan para escribir un nuevo capítulo. Cinco días en los que la precisión será tan importante como la pasión, los caminos serán parte del desafío y la Patagonia volverá a demostrar por qué es uno de los escenarios más extraordinarios para celebrar el automovilismo clásico.