Los permisos para construir aumentaron un 20% interanual en Bariloche

En Bariloche, hubo un repunte en el sector de la construcción en el último trimestre. Foto: Archivo.

Con un 15% más de metros cuadrados permisados en Bariloche, la actividad marcó un leve repunte respecto del mismo período del año pasado. Entre enero y septiembre del 2025, se habían otorgado 592 permisos para construir, mientras que en lo que va de este año ya se habilitaron 746 obras.

En cuánto a la superficie permisada, este año ya se habilitaron 207.439 metros cuadrados entre viviendas individuales, colectivas, edificaciones de uso comercial y de uso turístico. La mitad de los permisos fueron para vivienda colectiva, categoría en la que se incluyen edificios en altura o propiedades horizontales.

Los datos, que pertenecen al área de Obras Particulares de la municipalidad, dan cuenta de una breve variación positiva respecto del año pasado, aunque no alcanzan los valores del 2024, año en el que se autorizaron más de 1.000 obras nuevas en Bariloche.

A nivel nacional, el acumulado del año del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), que genera el Indec, presenta un aumento de 0,8% respecto al mismo período de 2025.

“En la Argentina somos tradicionales en las inversiones, buscamos asegurar el ahorro en ladrillo”, afirmó Sergio González, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de Bariloche, aunque también admitió que «la economía es más real pero no hay capacidad de ahorro«.

Si bien en cantidad de permisos el 2026 da cuenta de un aumento en la actividad constructiva, según el referente del mercado inmobiliario los valores de la construcción siguen caros. «De pasar de ser los departamentos monoambiente o dos ambientes la estrella de la venta inmobiliaria, un gran porcentaje del mercado se volcó a la compra de propiedades que ya tienen antigüedad», explicó González, y remarcó que “hoy, hacer una casa nueva es mucho más costoso que comprarla hecha y refaccionarla”.

De los 746 permisos otorgados en el 2026, 364 fueron a viviendas individuales, 181 a viviendas colectivas y 166 a edificaciones de uso comercial, como locales, oficinas o viviendas con local comercial. En cuanto a los alojamientos turísticos, 32 permisos de obra se declararon como edificaciones destinadas al turismo.

“El desarrollador lo que más busca es la vivienda colectiva, para darle rentabilidad al inversor”. En 2025, se habilitaron 131.559 metros cuadrados de construcción para edificios, concentrados en la zona del centro de la ciudad.

En cuánto a la demanda de parte de los clientes, el referente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos señaló que «la vivienda colectiva es la alternativa hoy para quien quiere acceder a su primera vivienda». Además, remarcó la importancia del crédito hipotecario como motor del aparato económico relacionado a la construcción.

tiene que haber más flexibilización crediticia» Sergio González, presidente del Colegio de Martilleros de Bariloche

“Los créditos hipotecarios se están activando pero para calificar tenes que tener un nivel económico sostenido, de buenos sueldos o poder justificar los ingresos», señaló González, y consideró: «tiene que haber más flexibilización crediticia. Es la clave para que la gente pueda acceder a una vivienda».

Los valores de la construcción, duplicados

En Bariloche, el valor estimado del metro cuadrado es de 1.930 dólares por metro cuadrado para viviendas colectivas de hasta 300m2, mientras que para una vivienda individual de categoría económica es de 1490 dólares por metro cuadrado, según datos del Colegio de Arquitectos de Río Negro. A nivel nacional, el valor se ubicaba en septiembre entre 1.700 y 1.800 dólares.

Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en septiembre el costo de construir aumentó un 2,9% respecto del mes pasado, y el aumento acumulado anual del valor de la construcción en lo que va del 2026 es del 25,7%.

Los valores de la construcción en Bariloche siguen altos respecto de los costos de las casas a la venta. Foto: Archivo

«La brecha entre el estancamiento del dólar y el valor del metro cuadrado hizo que las cuotas se duplicaran», señaló González, en relación a la inversión en construcciones desde pozo, y remarcó «en un fideicomiso, las cuotas en dólares prácticamente se duplicaron del año pasado a este«. Como ejemplo, contó que, desde la inmobiliaria donde trabaja, tenían ocho edificios en construcción en Bariloche, de los cuales en cuatro tuvieron que estirar los plazos y agregar más cuotas para poder terminarlos.

«Hoy los márgenes para el inversionista o el que quiere hacer negocio con la construcción han bajado», explicó el corredor y martillero público, y detalló que «antes, desde que empezaba la construcción desde pozo hasta que terminaba, había una ganancia del 25%. En los últimos tres años, se transformó a la mitad o menos».

Alquileres permanentes, cada vez más oferta

Tras la vuelta a las temporadas bajas y la merma del turismo, muchas de las casas y departamentos que se habían destinado a este fin, volvieron al mercado de las inmobiliarias. Algunas a la venta y otras en busca de inquilinos permanentes, González lo describe como volver «a la realidad».

«En la pospandemia hubo una explosión de consumo de lugares turísticos en todo el país, pero era una sensación que no era real», señaló el especialista en operaciones inmobiliarias y remarcó que «hoy por hoy tenemos un montón de alquileres. Pasé de tener un alquiler por mes a tener cinco por semana. Ese es el cambio de paradigma que tenemos».

Repartidos entre el mercado informal de dueños directos y el mercado inmobiliario, González contó que muchas obras que tenían como destino la oferta turística, hoy se están ofreciendo a la población local. «El mercado siempre se adapta a los cambios económicos», aclaró el especialista.



