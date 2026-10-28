El BYD Ti7 se prepara para conquistar Neuquén con lujo y tecnología

“No buscamos únicamente vender vehículos. Queremos que BYD Neuquén se convierta en un referente de innovación, confianza y movilidad de nuevas energías para Neuquén”, afirma Diego Manfio, presidente de Movilidad del Futuro S.A.S.

El crecimiento de las marcas chinas en el mercado automotor argentino abre nuevas oportunidades para el ámbito local. En una región donde las distancias, las condiciones del terreno y la demanda de vehículos de alta gama marcan buena parte de las decisiones de compra, BYD prepara el desembarco comercial de su nuevo Ti7 DM-p en Neuquén, un SUV híbrido enchufable que combina potencia, tecnología y autonomía.

El modelo tuvo su presentación oficial en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y acelera su llegada al concesionario neuquino. Por tal motivo, su lanzamiento nacional representa un paso importante para la oferta que Movilidad del Futuro S.A.S., representante oficial de BYD en Neuquén.

Diego Manfio, presidente de Movilidad del Futuro S.A.S., explicó a Diario Río Negro que las perspectivas comerciales son alentadoras, especialmente por las características económicas y geográficas de la región. “Tenemos expectativas muy positivas. Consideramos que el BYD Ti7 DM-p llega a un mercado con un enorme potencial, donde existe una demanda de vehículos que combinen tecnología, confort, seguridad y prestaciones de alto nivel”, afirmó.

La propuesta apunta a un segmento que tradicionalmente estuvo dominado por fabricantes de trayectoria internacional. En ese escenario, la incorporación de nuevas tecnologías de propulsión aparece como un argumento para captar compradores interesados en alternativas diferentes.

“Neuquén tiene características muy particulares. Es una provincia con un importante crecimiento económico, impulsado especialmente por la actividad energética, pero también con una fuerte cultura de movilidad, turismo y actividades al aire libre”, sostuvo Manfio.

El ejecutivo identificó entre los potenciales compradores a empresarios, profesionales, ejecutivos y familias que buscan un vehículo premium, pero que también priorizan la eficiencia, la innovación y la posibilidad de utilizarlo tanto en la ciudad como en viajes de larga distancia.

“Creemos que el Ti7 tiene una oportunidad concreta de conquistar clientes que tradicionalmente eligen SUV de alta gama de marcas consolidadas, ofreciéndoles una alternativa tecnológicamente avanzada y con una excelente combinación de potencia y eficiencia”, señaló.

Potencia y autonomía

Uno de los principales argumentos del nuevo modelo está relacionado con su sistema de propulsión. El BYD Ti7 DM-p desarrolla 354 CV y 630 Nm de torque, asociados a un esquema de tracción integral inteligente que busca ofrecer respuestas adecuadas en distintas condiciones de circulación.

A esas prestaciones se suma una autonomía combinada de hasta 1.015 kilómetros, una cifra especialmente relevante para quienes recorren habitualmente las rutas patagónicas, donde las distancias entre localidades y destinos turísticos pueden ser considerables.

“El principal diferencial del BYD Ti7 DM-p es que logra reunir atributos que tradicionalmente parecían difíciles de combinar: potencia, autonomía, eficiencia energética, tecnología y confort premium”, destacó Manfio.

La tecnología Super Hybrid enchufable permite realizar recorridos cotidianos utilizando energía eléctrica y recurrir al motor de combustión cuando las necesidades de desplazamiento requieren mayor alcance. Para el representante neuquino, esa combinación puede resultar atractiva en una provincia donde conviven los trayectos urbanos, los desplazamientos vinculados con la actividad petrolera y los viajes recreativos hacia la cordillera.

El equipamiento también incluye la suspensión inteligente DiSus-C, diez modos de conducción para diferentes superficies y sistemas avanzados de asistencia al conductor. “Para el conductor patagónico también resultan especialmente atractivos la suspensión inteligente BYD DiSus-C, los 10 modos de conducción para terrenos variables y los avanzados sistemas de asistencia a la conducción”, explicó.

A ello se agregan un habitáculo espacioso, equipamiento orientado al confort y la posibilidad de alimentar dispositivos eléctricos externos, una función que amplía las alternativas de uso durante actividades al aire libre. “En definitiva, el BYD Ti7 DM-p ofrece algo muy valioso para nuestra región: la posibilidad de incorporar tecnología de última generación sin resignar autonomía, potencia ni versatilidad”, resumió.

La expectativa por su llegada a Neuquén

Desde Movilidad del Futuro trabajan en la preparación comercial del producto y en el asesoramiento de potenciales compradores, mientras aguardan las definiciones de disponibilidad y asignación de unidades correspondientes a la región. La recepción inicial de la propuesta es observada con optimismo por el concesionario, aunque no se informaron cantidades de reservas ni pedidos concretos.

El lanzamiento nacional contempla dos niveles de equipamiento, ambos con tecnología Super Hybrid y tracción integral inteligente. La disponibilidad de cada configuración en Neuquén dependerá de las asignaciones que se confirmen para el mercado regional.

Más allá de este modelo, la empresa proyecta ampliar su presencia comercial y fortalecer la atención a los usuarios de vehículos de nuevas energías en la Patagonia. “Nuestra estrategia desde Movilidad del Futuro es acompañar ese desarrollo con una estructura comercial sólida, atención personalizada, experiencias de manejo, soluciones para clientes corporativos y un servicio de posventa especializado”, expresó Manfio.

El empresario también destacó que avanzan en el desarrollo de infraestructura comercial y servicios de atención integral en Neuquén, con una planificación orientada al crecimiento sostenido. “También estamos avanzando en el desarrollo de nuestra infraestructura comercial y de atención integral en Neuquén, con una visión de crecimiento regional y de largo plazo”, aseguró.

Para Movilidad del Futuro, la llegada del Ti7 representa una oportunidad de ampliar su propuesta hacia un público que busca prestaciones superiores y tecnologías de propulsión alternativas, sin perder de vista las exigencias de movilidad propias del territorio.

“No buscamos únicamente vender vehículos. Queremos que BYD Neuquén se convierta en un referente de innovación, confianza y movilidad de nuevas energías para toda la Patagonia”, concluyó Manfio.