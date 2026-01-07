Liderazgo japonés en el mercado automotor argentino

Desde la marca destacaron que el regreso del financiamiento y una oferta de modelos más amplia fueron los aspectos clave del año.

Con apenas unos días transcurridos de 2026, se puede confirmar que el mercado automotor argentino cerró 2025 con números contundentes y una clara señal de recuperación. A lo largo del año se patentaron 612.178 vehículos 0km, lo que representa un crecimiento del 47,8% frente a 2024, cuando el total había sido de 414.211 unidades. El dato confirma un cambio de tendencia y devuelve al sector a volúmenes que no se registraban desde 2018.

El último mes del año acompañó ese escenario positivo. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en diciembre se registraron 23.997 patentamientos, un 10,3% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el cierre mostró una baja del 32,3% respecto de noviembre, mes que había sido especialmente fuerte con más de 35.000 unidades.

Desde la entidad destacaron que el desempeño anual estuvo impulsado por un primer semestre muy activo, el regreso del financiamiento para la compra de autos, una oferta más amplia de modelos y un consumidor que volvió a mostrarse más presente en los salones de venta. Ese combo permitió sostener el crecimiento durante gran parte del año y cerrar 2025 con perspectivas alentadoras.

En cuanto al ranking de marcas, el liderazgo fue muy disputado, pero finalmente Toyota se quedó con el primer lugar del acumulado anual, superando por un margen ajustado a Volkswagen. Más atrás se consolidó un segundo pelotón con Fiat, Renault, Peugeot y Ford, mientras que Chevrolet también mantuvo un volumen relevante. El top ten se completó con Citroën, Jeep y Nissan, que mostraron desempeños más moderados, pero con balance positivo en el año.