La pickup impuso su ley y Toyota fue número uno

El cierre del año dejó una postal conocida en el mercado automotor argentino. De acuerdo al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el ranking de modelos más patentados de 2025 confirmó nuevamente a la Toyota Hilux como el vehículo más vendido del país, consolidando el liderazgo de las pickups medianas, y de la marca japonesa en territorio nacional, que también lideró la tabla anual.

La camioneta fabricada en el país no estuvo sola en los primeros puestos. Ford Ranger y Volkswagen Amarok también se ubicaron dentro del top ten, ratificando la vigencia del segmento y su peso específico tanto en el uso productivo como recreativo.

En paralelo, los autos compactos sostuvieron un volumen clave a lo largo del año. Modelos como Toyota Yaris, Fiat Cronos, Peugeot 208 y Volkswagen Polo se mantuvieron entre los más elegidos gracias a su combinación de precio, financiación y una oferta cada vez más competitiva. A ese grupo se sumaron los SUV, con presencia destacada de Corolla Cross, Tracker y Taos, que reforzaron la diversidad del ranking.

El resultado final refleja un mercado equilibrado, con fuerte demanda de utilitarios y buen desempeño de los modelos urbanos, en un contexto de clara recuperación frente a los años previos.

Top 10 modelos más patentados en Argentina en 2025

1- Toyota Hilux 30.768 unidades

2- Toyota Yaris 30.150 unidades

3- Fiat Cronos 29.905 unidades

4- Peugeot 208 29.092 unidades

5- Ford Ranger 24.976 unidades

6- Volkswagen Amarok 23.612 unidades

7- Volkswagen Polo 21.324 unidades

8- Toyota Corolla Cross 18.151 unidades

9- Chevrolet Tracker 17.647 unidades

10 – Volkswagen Taos 16.523 unidades