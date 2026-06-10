Llega al país un AMG a cielo abierto con ADN deportivo

Con 449 CV, tracción integral 4MATIC+ y aceleración de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos, redefine el concepto de lujo deportivo en formato cabrio de Mercedes - Benz.

Mercedes-Benz amplía su portfolio en la Argentina con la llegada del Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio, un modelo que combina el carácter deportivo de AMG con la experiencia de conducción a cielo abierto. Importado desde Alemania, el vehículo ya está disponible bajo pedido a través de Prestige Auto, representante oficial de la marca en el país.

Se trata de un descapotable que apunta a un público exigente, que busca no solo altas prestaciones sino también refinamiento, tecnología y uso cotidiano sin resignar confort.

Diseño AMG: agresividad y sofisticación

El nuevo CLE 53 Cabrio exhibe una estética marcada por el ADN deportivo de AMG. Se destacan los pasarruedas ensanchados, la parrilla frontal específica en forma de “A” y grandes tomas de aire que optimizan la aerodinámica.

A nivel visual, suma el paquete AMG Night Exterior, detalles en fibra de carbono y llantas de 20 pulgadas con diseño exclusivo. La iluminación también juega un rol clave con los faros Digital Light, que aportan tecnología y una firma lumínica distintiva.

Puertas adentro, el enfoque combina deportividad y lujo. El habitáculo incorpora volante AMG Performance en napa, asientos deportivos y terminaciones premium, junto a un sistema digital compuesto por un tablero de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 11,9 pulgadas orientada al conductor. “La propuesta combina prestaciones extremas con una experiencia de manejo refinada y versátil”, destacan desde la marca alemana.

Tecnología, confort y alto rendimiento

En términos de equipamiento, el modelo ofrece el sistema multimedia MBUX con navegación y realidad aumentada, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de 360° y audio Burmester 3D.

Además, incorpora soluciones pensadas para disfrutar del manejo a cielo abierto, como el sistema Airscarf, que emite aire caliente a la altura del cuello, y el Aircap, un deflector que reduce turbulencias en el habitáculo.

Motor, prestaciones y dinámica

El corazón del Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio es un motor naftero de seis cilindros en línea 3.0 litros con tecnología mild-hybrid (MHEV), capaz de entregar 449 CV y 560 Nm de torque.

Este conjunto está asociado a una transmisión automática AMG SPEEDSHIFT TCT 9G y al sistema de tracción integral 4MATIC+, con reparto variable de torque. Las cifras reflejan su carácter: acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

El modelo también incorpora dirección en el eje trasero, suspensión AMG Ride Control con amortiguación adaptativa y múltiples modos de conducción, incluyendo Sport, Sport+ y Race, que permiten ajustar el comportamiento según las condiciones y preferencias del conductor. “Es un vehículo pensado para quienes buscan sensaciones deportivas sin resignar tecnología ni confort”.

En seguridad, el equipamiento incluye 11 airbags, sistema Pre-Safe, asistencias activas a la conducción y protección antivuelco, consolidando un estándar acorde al segmento premium.

El nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio tiene un precio sugerido de US$179.700, posicionándose como una de las propuestas más exclusivas dentro del mercado local. Con este lanzamiento, Mercedes-Benz refuerza su presencia en el segmento de alta gama, apostando a vehículos que combinan diseño, innovación y performance en estado puro.