Toyota amplía su ofensiva electrificada con la RAV4 PHEV y el bZ4X

Toyota incorpora por primera vez en la Argentina tecnologías híbridas enchufables y vehículos 100% eléctricos en su portfolio. La nueva RAV4 PHEV alcanza hasta 329 CV y más de 1.000 km de autonomía combinada.

La automotriz japonesa Toyota dio un nuevo paso en el mercado argentino al presentar su visión global Beyond Zero, un enfoque que no solo apunta a la reducción de emisiones, sino también a generar un impacto positivo en el entorno social y ambiental. En ese contexto, la compañía confirmó la llegada de dos nuevos modelos electrificados: la Toyota RAV4 PHEV y el Toyota bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en el país.

La estrategia forma parte de un plan más amplio que busca acelerar la transición hacia una movilidad más limpia sin perder de vista las particularidades de cada mercado. En lugar de apostar a una única tecnología, la marca sostiene un enfoque diversificado que le permite adaptarse a distintos escenarios de uso y necesidades de los usuarios.

Más alternativas para una transición gradual

El avance de Toyota se apoya en su estrategia Multi-Pathway, que contempla múltiples soluciones tecnológicas para enfrentar el desafío de la descarbonización. Bajo este concepto, la compañía desarrolla vehículos híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV), eléctricos a batería (BEV) y de celda de combustible (FCEV).

Con la incorporación de la Toyota RAV4 en versión híbrida enchufable y del bZ4X, la automotriz introduce por primera vez en Argentina dos tecnologías clave: los modelos plug-in y los eléctricos puros. Esta decisión marca un punto de inflexión en su portfolio local.

Desde la compañía destacan que no existe una solución única para alcanzar la neutralidad de carbono, por lo que la convivencia de distintas tecnologías resulta fundamental para avanzar de manera efectiva.

Un compromiso que trasciende el producto

La visión Beyond Zero está alineada con el Desafío Ambiental Toyota 2050, una hoja de ruta global que contempla la reducción de emisiones en todo el ciclo de vida de los vehículos, desde su producción hasta su disposición final.

En la Argentina, este compromiso se refleja en la planta de Zárate, donde se fabrican modelos como Hilux, SW4 y Hiace utilizando energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. El objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en las operaciones industriales hacia 2035.

El recorrido de la marca en electrificación no es reciente. Comenzó en 2009 con la llegada del Prius y, desde entonces, acumuló más de 55.000 unidades electrificadas vendidas en el país. A nivel regional, la producción del Corolla híbrido en Brasil en 2019 y del Corolla Cross en 2021 consolidaron esa estrategia, a la que se sumó recientemente el Yaris Cross.

Hoy, cerca de la mitad de las ventas globales de Toyota corresponden a vehículos electrificados, lo que refuerza su rol como uno de los principales impulsores de la movilidad sustentable a nivel mundial.

RAV4: evolución con foco en potencia y eficiencia

La nueva generación de la RAV4 llega a la Argentina con una propuesta más avanzada en términos de electrificación, diseño y tecnología. Disponible en versiones híbrida y híbrida enchufable, el modelo suma tracción integral AWD y mejoras en su capacidad fuera del asfalto.

En el plano mecánico, la variante HEV alcanza los 239 CV, mientras que la PHEV eleva la potencia hasta los 329 CV, con una autonomía en modo eléctrico que puede llegar a los 142 kilómetros y superar los 1.000 kilómetros combinados.

El rediseño también introduce una estética más moderna, junto con un interior más tecnológico que incorpora pantallas de gran tamaño, mayor conectividad y nuevas asistencias a la conducción agrupadas en el paquete Toyota Safety Sense.

bZ4X: el salto hacia la electrificación total

El desembarco del bZ4X marca un hito para la marca en el país. Se trata de un SUV 100% eléctrico desarrollado sobre la plataforma e-TNGA, con tracción integral y doble motor eléctrico que entrega una potencia de hasta 343 CV.

Con una autonomía de hasta 480 kilómetros, el modelo combina prestaciones, eficiencia y una experiencia de conducción completamente silenciosa. Además, incorpora tecnologías específicas para optimizar la gestión energética y mejorar la seguridad del sistema de baterías.

Este lanzamiento representa el paso más avanzado de Toyota en su estrategia de electrificación en la Argentina, posicionando al bZ4X como una referencia dentro del segmento de vehículos eléctricos.