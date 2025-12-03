Los autos 0km que dominaron noviembre

El mercado automotor cerró noviembre con señales mixtas: la actividad se mantuvo firme, aunque los números generales mostraron un retroceso. Con un mes atravesado por el clima político y económico, y con la estacionalidad típica de fin de año, los patentamientos cayeron 3,6% frente a noviembre pasado y retrocedieron 33% respecto de octubre. De acuerdo con ACARA, se inscribieron 34.905 unidades, en un mes que además contó con dos jornadas hábiles menos.



A pesar de este freno, el balance anual sigue siendo muy favorable: entre enero y noviembre se registraron 587.666 vehículos, un incremento del 49,7% en comparación con el mismo período de 2024. Con diciembre por delante, el sector proyecta cerrar el 2025 por encima de las 600.000 unidades, confirmando el repunte que esperaban las terminales.



El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año. Vale decir que seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”, dijo el directivo.

“Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo”, completó Beato.

En ese marco, noviembre dejó nuevos movimientos en el top ten de modelos más elegidos por los argentinos.

Las marcas más presentes en el mes

Noviembre también dejó cambios en el ranking por fabricantes. Volkswagen se quedó con el liderazgo mensual con 5.063 patentamientos, seguida por Toyota (4.474) y Fiat (3.654). Más atrás quedaron Renault (3.468), Ford (3.183) y Chevrolet (2.986). El top diez lo completaron Peugeot (2.678), Citroën (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).



El Volkswagen Tera trepó al tercer puesto y se afirmó como uno de los lanzamientos más fuertes del año.

El protagonismo de las marcas chinas sigue en aumento: Baic, Jetour y JAC se encuentran entre las que más crecieron en 2025, con subas cercanas al 600%. En el universo de las más tradicionales, Chevrolet sobresalió con un salto del 100% entre enero y noviembre.

LOS 10 VEHÍCULOS 0KM MÁS VENDIDOS EN NOVIEMBRE

1° Toyota Hilux.

2° Peugeot 208

3° VW Tera

4° Fiat Cronos

5° Toyota Yaris

6° Ford Ranger

7° Ford Territory

8° VW Polo

9° VW Amarok

10° Chevrolet Tracker