Scania acelera la igualdad

En la Argentina, solo el 1,2% de las licencias nacionales de la categoría E —las que habilitan a conducir vehículos pesados— pertenece a mujeres. El dato, aportado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), refleja una realidad histórica en el transporte de cargas: la presencia femenina sigue siendo mínima, pese a la alta demanda de profesionales.



Frente a este escenario, Scania decidió en 2019 lanzar Conductoras, un programa de formación profesional pensado para incorporar más mujeres a la industria del transporte. La iniciativa se apoya en un dato clave del Ministerio de Transporte de la Nación: las mujeres registran mejores indicadores de conducta y responsabilidad al volante. Además, el programa responde a una necesidad urgente: más del 50% de las empresas de transporte a nivel global tiene dificultades para conseguir conductores calificados.



Scania, adherida a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de las Naciones Unidas, impulsa así un proyecto que ya suma 72 egresadas en todo el país, de las cuales más del 70% ya trabaja en el sector. Hoy, 12 mujeres transitan la séptima edición del programa, elegidas entre más de 1300 postulantes. Tras completar los módulos virtuales, comenzarán la instancia presencial en Buenos Aires.

El objetivo es claro: achicar la brecha de género en un rubro históricamente masculinizado y, al mismo tiempo, ofrecer una salida laboral concreta para mujeres que buscan profesionalizarse. Para participar, las postulantes deben tener entre 21 y 50 años, licencia de conducir tipo B1 en adelante con al menos dos años de experiencia, secundario completo y disponibilidad para 18 días de entrenamiento intensivo en Buenos Aires. Luego de la preselección, deben iniciar el proceso para obtener la Licencia Profesional.



La propuesta es totalmente federal: las 72 egresadas provienen de diferentes puntos del país y más de 9000 mujeres ya están en lista de espera desde que el programa se lanzó hace cinco años. La beca cubre la formación profesional en la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y en el Centro de Capacitación de Scania Argentina, además del hospedaje, los traslados y las comidas. Allí reciben herramientas para operar camiones de carga —en especial articulados, segmento en el que Scania es una de las marcas líderes— y brindar un servicio seguro y eficiente.

Qué incluye el proceso formativo de Scania

El proceso formativo incluye exámenes teóricos en seguridad vial, ley de tránsito, sustentabilidad y mecánica, además de un test vocacional y estudios psicofísicos. La etapa práctica contempla el manejo de camiones de distintas marcas, simuladores y evaluaciones finales que habilitan a las postulantes a recibir su certificación.

Para facilitar la inserción laboral, Scania selló una alianza con la plataforma Bumeran, invitando a las empresas de transporte a publicar allí sus búsquedas y a las egresadas a cargar sus CV. Esto permite agilizar el acceso a primeras entrevistas y mejorar la visibilidad profesional de las graduadas.



Como complemento, Scania presentó una Guía de buenas prácticas destinada a potenciar la igualdad de género en el transporte. El documento ofrece recomendaciones concretas para promover búsquedas inclusivas, fortalecer la comunicación interna, adaptar instalaciones, garantizar insumos adecuados y establecer protocolos que acompañen la incorporación de más mujeres al sector.

Con estas acciones, la compañía reafirma su compromiso en impulsar un cambio cultural profundo en la industria del transporte, derribando estereotipos y generando más oportunidades para que las mujeres puedan ocupar el lugar que históricamente les fue negado.