Tesla desembarca en la Argentina: dónde abrirá su primer local y cuánto podrían costar sus autos eléctricos

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla, perteneciente al empresario Elon Musk, comenzará sus operaciones en la Argentina con la apertura de su primer local en el shopping Unicenter. El anuncio fue realizado por Cencosud, la firma propietaria del centro comercial, al precisar que “la llegada de Tesla forma parte del plan de expansión y reconversión que atraviesa Unicenter, que sumará 20.054 m² de nueva superficie construida y 16.000 m² destinados a renta”.

El desembarco de la compañía estadounidense tendrá una primera etapa en la que se habilitará un espacio en el nivel 1 de Unicenter con dos vehículos en exhibición. En tanto que para 2027 llegará el punto de venta formal y una zona de pruebas de manejo. Aunque Cencosud dio a conocer la novedad, Tesla aún no emitió un comunicado oficial ni confirmó la fecha exacta para la instalación definitiva en el centro comercial ubicado en Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Tesla adoptará en la Argentina el mismo esquema comercial que utiliza en Estados Unidos, con locales propios ubicados en centros comerciales o a la calle, prescindiendo de una red de concesionarias tradicionales.

En estos puntos de venta también se suelen comercializar otros productos de la marca, como baterías portátiles, el cuatriciclo infantil Cyberquad y miniaturas de la Cybertruck. En el mercado nacional estarán disponibles los modelos Model 3, Model Y y la camioneta Cybertruck, provenientes de las plantas de producción situadas en Estados Unidos y China.

Aunque los precios para el mercado local todavía no aparecen disponibles, se puede tomar como referencia los valores a los que se comercializa en Estados Unidos. El Model 3 se vende en un rango entre US$36.990 y US$54.990, el Model Y cuesta entre US$39.990 y US$61.990 y el Cybertruck figura entre US$74.990 y US$99.990.

El arribo de la marca coincide con nuevas medidas dispuestas por el Gobierno para flexibilizar la importación de autos. Por un lado, el acuerdo comercial con Estados Unidos permite el ingreso anual de 10.000 vehículos procedentes de ese país sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Además, los autos fabricados bajo las normas de seguridad de la NHTSA estadounidense cuentan con aprobación automática, eliminando la tramitación de las licencias LCM y LCA.

El valor FOB máximo para vehículos eléctricos dentro del cupo de 50.000 unidades sin arancel se elevó a US$35.000 (superando el límite previo de US$16.000 vigente para 2025 y 2026).

De ingresar al país beneficiadas por la exención del arancel del 35%, las versiones de entrada de gama podrían comercializarse a valores estimados de entre US$42.000 y US$45.000, cifra a la que se deberán adicionar los impuestos nacionales, provinciales o municipales, junto con el 21% de IVA. A modo de referencia, los modelos híbridos y eléctricos que ingresan bajo el cupo FOB de US$16.000 se venden actualmente en el mercado argentino a precios de entre US$32.000 y US$36.000.