Fabricados en Zárate y bajo mando vaticano: los secretos de los Papamóviles y quién será el chofer durante la gira en Argentina

Con los dos vehículos ya presentados y desplegados de cara a la visita del papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre, la logística detrás de las recorridas a cielo abierto entró en su fase más crítica. Las camionetas Papamóvil, construidas en la Argentina sobre la plataforma de la Toyota Hilux en la planta bonaerense de Zárate, representan la combinación entre la industria nacional y las estrictas exigencias de seguridad requeridas por la Santa Sede.

Mientras una de las unidades se alista para los trayectos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y Luján, el segundo vehículo fue trasladado bajo custodia de la Gendarmería Nacional hacia Córdoba, donde operará durante la misa masiva en la explanada de Fadea el próximo martes 10.

Hilux nacional: la ingeniería detrás del traslado papal

Según La Nación, la adaptación de los rodados fue el resultado del trabajo conjunto entre la automotriz y una carrocera argentina con 70 años de experiencia, cumpliendo con los estándares internacionales requeridos para eventos de alta exposición pública:

Ingeniería de Zárate: montadas sobre la plataforma de la Toyota Hilux fabricada en la provincia de Buenos Aires.



montadas sobre la plataforma de la Toyota Hilux fabricada en la provincia de Buenos Aires. Traslado confidencial: la firma Furlong tuvo a su cargo la logística de transporte de los vehículos blindados y adaptados hasta los puntos de resguardo.



la firma Furlong tuvo a su cargo la logística de transporte de los vehículos blindados y adaptados hasta los puntos de resguardo. Operativo doble: una unidad quedó destinada a la logística en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Luján, mientras que la segunda custodia el perímetro cordobés.

Quién es Fabrizio Iacovelli, el chofer del papa León XIV en Argentina

El control del Papamóvil y la seguridad perimetral inmediata durante los contactos del Pontífice con la multitud no estarán a cargo de choferes locales. La responsabilidad fue asignada a Fabrizio Iacovelli, vicecomandante de la Gendarmería Vaticana y hombre de máxima confianza de la Santa Sede.

Las claves del custodio al volante:

Trayectoria vaticana: tuvo el rango de inspector (ispettore) durante el pontificado de Benedicto XVI, bajo la órbita de Davide Giulietti.



tuvo el rango de inspector (ispettore) durante el pontificado de Benedicto XVI, bajo la órbita de Davide Giulietti. Ascenso táctico: fue inspector táctico en 2020 y en 2026 asumió formalmente como vicecomandante de la fuerza y conductor oficial del vehículo papal.



fue inspector táctico en 2020 y en 2026 asumió formalmente como vicecomandante de la fuerza y conductor oficial del vehículo papal. Logística en terreno: Iacovelli evalúa previamente si el firme de las calles resiste el peso del vehículo adaptado y diseña las rutas de evacuación de emergencia para cada ciudad que visita León XIV.

La comitiva de traslado y custodia del Pontífice de 71 años se completará con su vocero oficial, Matteo Bruni, y el maestro de las celebraciones litúrgicas, monseñor Diego Ravelli, quienes integrarán la cápsula principal durante los cuatro días de gira.