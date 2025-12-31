Los autos importados más baratos del mercado

De acuerdo con los patentamientos acumulados entre enero y noviembre, se registraron 556.500 autos y utilitarios livianos, de los cuales cerca del 60% fueron vehículos provenientes del exterior.

El mercado automotor argentino muestra una realidad clara: los autos importados no solo tienen una fuerte participación en las ventas, sino que además lideran el segmento de los modelos más accesibles. De acuerdo con los patentamientos acumulados entre enero y noviembre, se registraron 556.500 autos y utilitarios livianos, de los cuales cerca del 60% fueron vehículos provenientes del exterior. El 40% restante se fabricó en las ocho plantas industriales que operan en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.



Del total de unidades patentadas, aproximadamente 334.000 llegaron desde otros países, con Brasil como principal origen, concentrando el 49% de las importaciones. Otro 11% corresponde a mercados como México y China. En paralelo, unas 222.500 unidades fueron de producción nacional. Sin embargo, al considerar que cerca de la mitad de las autopartes utilizadas en los vehículos fabricados localmente también son importadas, el número de autos íntegramente nacionales se reduce de manera significativa.

Importados y producción local: una relación complementaria

Este escenario permite desarmar una idea muy instalada: que los autos importados atentan contra la industria nacional. En los hechos, el 85% de los vehículos importados que se venden en la Argentina pertenecen a marcas que también producen en el país. La importación de modelos que no se fabrican localmente y la exportación —principalmente hacia Brasil— forman parte de una misma estrategia industrial que permite sostener actividad, empleo e inversiones.



Además, el origen extranjero no implica necesariamente un posicionamiento premium. Por el contrario, el ranking de los autos más baratos del mercado confirma que la mayor parte de las opciones de entrada son importadas, en especial desde Brasil, gracias a economías de escala y acuerdos comerciales que permiten precios más competitivos.

Fuera del Top 10

También aparecen otros importados con precios competitivos, como el Renault Kwid E-Tech de origen chino, el Nissan Kicks Play, el Chevrolet Spin y el Volkswagen Polo Track.

En síntesis, el ranking confirma que, en la Argentina actual, los autos importados no solo son mayoría en ventas, sino que además resultan clave para sostener la oferta de modelos más accesibles. Un dato que redefine el debate sobre el origen de los vehículos y el verdadero impacto de la importación en el mercado automotor local.

Los 10 autos importados más baratos

1- Renault Kwid Iconic / Outsider

$26.510.000

2- Fiat Mobi Trekking

$26.643.000

3- Hyundai HB20 Comfort Plus

$27.600.000

4- Fiat Argo Drive 1.3 MT

$29.774.000

5- Citroën C3 VTi Feel

$30.790.000

6- Chevrolet Onix / Onix Plus

$30.887.900

7- Citroën Basalt VTi Live

$31.670.000

8- Toyota Yaris XS

$32.473.000

9- Fiat Strada Freedom Cabina Simple

$32.610.000

10- Nissan Versa Sense MT

$33.459.000