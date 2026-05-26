Presentarán en Cutral Co los créditos hipotecarios del plan Neuquén Habita

El programa de créditos hipotecarios Neuquén Habita llegará este jueves a Cutral Co y Plaza Huincul con una charla informativa para personas interesadas en acceder a los préstamos. Desde las 9:30, referentes del plan explicarán las líneas destinadas a construir o ampliar viviendas.

La presentación en la comarca petrolera del plan que lleva adelante la secretaría de vivienda y Hábitat que depende del Ministerio de Infraestructura, se hará en el Centro Cultural de Cutral Co.

Estas líneas de crédito que pueden ser de hasta $150 millones para la edificación de la casa o de hasta $75 millones para ampliaciones de los hogares, no están relacionadas con el plan de 150 viviendas anunciados para Cutral Co. Tampoco para las 40 que se confirmaron en Plaza Huincul.

Desde su implementación ya están preinscriptas 1.600 familias en todo el territorio provincial, según la información oficial.

El equipo de funcionarios del programa que trabaja junto al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo continúa con el recorrido por las diversas regiones desde que se lanzó a principios de mayo. La semana pasada estuvieron en Zapala y en San Martín de los Andes.

La demanda por la casa propia es alta tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul. De hecho, en la ciudad que dirige Claudio Larraza, existe una nómina de anotados que orilla los 1.300. Es por esta razón que existe una amplia expectativa.

Uno de los principales requisitos para comenzar con el proceso de solicitud es anotarse en el Registro Único Provincial de la Vivienda -Ruprovi- y, a partir de ahí, se podrá constatar con el entrecruzamiento de datos si las personas interesadas tienen una vivienda o terreno a su nombre.

Estos créditos hipotecarios no bancarizados y que se solventan con fondos propios de las arcas provinciales, implican la financiación del 100 % de los proyectos. Entre los requisitos para aplicar a la solicitud se debe tener entre 18 y 65 años.

Según la capacidad de ingreso del solicitante pueden aspirar hasta la totalidad de la línea, que es de $150 millones para el caso de la edificación, con un plazo de devolución de hasta 20 años. Si se lo requiere para ampliar o refaccionar la actual casa, el monto límite a pedir es de $75 millones. Se dispuso un formulario de inscripción en la oficina virtual de Adus – Ipvu que está en la página oficial.