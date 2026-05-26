Neuquén tendrá un nuevo centro de salud en Parque Industrial: la licitación que publicó el Gobierno

El presupuesto para la construcción es superior a 2.500 millones de pesos y contempla un plazo de 300 días corridos. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén lanzó este martes el llamado a licitación pública para la construcción del nuevo edificio del centro de salud de Parque Industrial.

Con un presupuesto superior a 2.500 millones de pesos y un plazo de 300 días corridos, el nuevo centro buscará ampliar el acceso a la atención médica de vecinas y vecinos del sector.

La obra contempla una superficie total de más de 580 metros cuadrados y estará ubicado en la calle 3, entre Ingeniero Luis A. Huergo y Padre Juan San Sebastián.

La licitación del nuevo edificio surgió ante la necesidad de equipamiento sanitario de proximidad para ampliar y mejorar la atención primaria de la salud en la zona.

Desde el gobierno provincial buscarán garantizar un edificio eficiente, funcional y adaptable, que se integre con el entorno urbano y responda a las exigencias técnicas y normativas del sector salud.

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El diseño se estructura en tres sectores diferenciados: área pública, área asistencial y un área restringida.

El área pública incluye hall de ingreso, recepción, sala de espera, sanitarios, salón de usos múltiples y farmacia. El proyecto también sumará espacios exteriores recreativos con parquización, juegos, luminarias y sectores de uso comunitario.

El área asistencial contempla seis consultorios destinados a niñez sana, inmunización, enfermería, odontología, salud mental y atención médica general.

El área restringida abarca el funcionamiento interno, y tendrá oficinas administrativas, vestuarios, salas técnicas y espacios para el personal.

Además, el nuevo edificio contará con espacios ergonómicos con áreas diseñadas para mover camillas y pacientes de forma segura. Las instalaciones modernas garantizarán la separación correcta de residuos biopatogénicos, químicos y comunes.

A su vez, se proyectan rutas de evacuación claras, salidas de emergencia normadas y sistemas contra incendios automáticos.

Habrá también sistemas de aire acondicionado para evitar que el personal se exponga a alta concentración de virus, bacterias o gases medicinales acumulados.